В Смоленской области пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации»

20 сентября по всей стране пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации», который в этом году будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Смоленская область также примет участие в этой масштабной акции.

20 сентября масштабный спортивный праздник «Кросс нации» пройдет в 85 регионах России. В этом году областной этап «Кросса нации» примет город Воинской славы Вязьма. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 спортсменов из различных округов Смоленской области.

Забеги пройдут на несколько дистанций:

— 1 км — девочки/мальчики (2016 и младше);

— 4 км — девушки/юноши (2006 и младше), мужчины/женщины (2005 и старше);

— 6 км — девушки (2006 и младше);

— 8 км — юноши (2006 и младше), женщины (2005 и старше);

— 12 км — мужчины (2005 и старше).

Кроме того, в рамках «Кросса нации» состоится соревнование среди местных спортсменов — «Вяземский зачет». Победители и призеры всех дистанций «Кросса нации» будут награждены грамотами и призами Министерства спорта России.Помимо этого, дополнительные награды и кубки получат лучшие спортсмены, имеющие Вяземскую регистрацию.Масштабный спортивный праздник будет сопровождаться развлекательной программой.

Зарегистрироваться и подать заявку на участие в спортивном мероприятии можно на официальном сайтеhttp://кросснации.рф. Важно, что допуск на мероприятие осуществляется строго при предъявлении медицинской справки.

«Забег «Кросс нации» проводится ежегодно по всей стране, собирая около полутора миллионов участников разных возрастов и уровней подготовки. Спортивный праздник привлекает активных и целеустремленных людей. Присоединиться к ним очень легко — достаточно зарегистрироваться онлайн или непосредственно перед началом мероприятия. Приглашаю всех принять участие в этом значимом событии, которое пройдет на центральных улицах Вязьмы», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

region@admin-smolensk.ru