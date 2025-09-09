﻿«Забег атомных городов-2025» в Десногорске собрал рекордное количество участников





«Забег атомных городов» проходит во всех городах присутствия Госкорпорации «Росатом» с августа по сентябрь.

6 сентября город-спутник Смоленской АЭС стал одной из 38 точек старта всероссийского спортивного праздника – «Забег атомных городов–2025». Масштабное событие, объединяющее города присутствия Госкорпорации «Росатом» от Калининграда до Чукотки, в очередной раз ярко продемонстрировало, что атомная энергия – это не только киловатты в сети, но и невероятный заряд для движения вперёд, здоровья и единства.

Центральная площадь Десногорска в этот день стала местом притяжения для любителей бега и приверженцев активного образа жизни.

«Основная наша цель – не рекорды. Основная цель – это здоровый образ жизни, который является будущим нашей страны», – подчеркнул в своей приветственной речи заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Эдуард Сеновоз.

После общей разминки на старт вышли первые участники. Программа забега была составлена таким образом, чтобы каждый житель города, от мала до велика, мог найти себе дистанцию по силам и интересам. Серебряный возраст показал свою энергию и бодрость духа в скандинавской ходьбе на 1 км. Затем символичную дистанцию в 2025 метров преодолели сотни жителей Смоленской области в массовом забеге.

Главный судья соревнований Александра Мелешкина отметила рекордное количество участников: «В этом году мы собрали в центре города более 700 человек. Мы сделали упор именно на массовость, объединив три возрастных потока в массовом старте».

Особенно зрелищной и трогательной стала семейная эстафета, где дистанция в 2025 метров преодолевалась сообща: стартовали отцы семейств, через километр к ним присоединялись мамы, а на финальном отрезке в 500 метров к родителям подключались дети, чтобы финишировать вместе.

«Прививать детям любовь к спорту очень важно. И лучше всего, когда родители на собственном примере это доказывают. Хотелось бы поблагодарить Смоленскую АЭС и профсоюзную организацию атомной станции за то, что они проводят такие мероприятия», – поделились впечатлениями победители семейной эстафеты семья Чвановых.

Ярко и азартно боролись за победу и юные спортсмены в забегах на 1 км. Их энергия и воля к победе – залог будущих свершений нашей страны.

«Мне нравится бегать, люблю такие соревнования. Я очень рад своей победе. Всем советую заниматься спортом, потому что спорт – это важно и полезно для здоровья», – прокомментировал свою победу Вячеслав Катунин, который пришел к финишу первым среди мальчиков 10-11 лет.

Последними стартовали взрослые забеги на серьезные дистанции: 6 км у женщин и 10 км у мужчин.

Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей и призёров памятными призами от администрации и профсоюза Смоленской АЭС.

«Забег атомных городов – 2025» в Десногорске в очередной раз доказал, что атомные города – это территория здоровья, динамичного развития и настоящего дружеского единства.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Подобные спортивные инициативы Смоленской АЭС полностью соответствуют общероссийским стратегическим целям по укреплению здоровья нации и формированию культуры здорового образа жизни. Создание в стране условий для физического воспитания подрастающего поколения, раскрытия его потенциала и воспитания социально ответственных, активных граждан является важнейшим национальным приоритетом, закрепленным на высшем уровне. Организуя масштабные спортивные праздники, доступные людям всех возрастов, Смоленская атомная станция вносит свой весомый вклад в достижение этих глобальных целей. Подобные события укрепляют корпоративный дух, закладывая основу для процветающего будущего страны.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС