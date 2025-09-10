Губернатор доложил Владимиру Путину о результатах работы за два года, выполнении поручений и планах развития Смоленской области







Василий Анохин подробно рассказал о работе по поддержке участников СВО и их близких. В регионе действует 49 региональных мер социальной поддержки, большинство из которых бессрочные. «Мы полностью внедрили единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Реализуем образовательную программу «Герои СВОего времени. Смоленск». Трудоустраиваем, в том числе в органы власти. Регулярно выезжаю в муниципальные округа, встречаюсь с семьями, матерями бойцов», – отметил глава региона.

Президент обратил внимание, что работа по поддержке участников спецоперации и их семей должна быть постоянной.





На своих страницах в соцсетях Василий Анохин затронул и другие важные для региона вопросы, решению которых большое внимание уделяет сформированная им команда:

Остановился на вопросах развития сферы здравоохранения. Мы завершили строительство хирургического корпуса онкологического диспансера, поликлиники в микрорайоне Королевка в Смоленске. Решаем вопросы, связанные с кадровым обеспечением. В два раза сократили дефицит персонала в ФАПах. Привлекаем в систему здравоохранения молодых специалистов.



Ключевой вопрос для развития нашей области — это демография. Рассказал Президенту о комплексной программе повышения рождаемости, которую мы учредили в регионе, а также о введенных мерах поддержки молодых, студенческих и многодетных семей.



Для нас важно, чтобы дети и молодежь развивались. Большое внимание уделяем образованию, строим школы. Президент отметил, что в школах Смоленской области количество вторых и третьих смен меньше, чем в среднем по стране.

Рассказал о сетевых образовательных программах с ведущими вузами страны, представил программу поддержки студентов-целевиков. По итогам приемной кампании 2024 года наш регион занял второе место в стране по количеству заключенных целевых договоров по программам СПО.



Доложил о реализации проектов по поручению главы государства: строительстве межвузовского кампуса, реставрации Смоленской крепостной стены, строительстве аэропорта.



Восстанавливаем объекты культурного наследия. При поддержке Сбера, «ДОМ.РФ» благоустраиваем городские парки. При поддержке Минспорта России строим межрегиональный крупный термокомплекс. Возрождаем археологический музей-заповедник «Гнездово», национальный парк «Смоленское Поозерье».



Впервые за долгий период времени начали строительство жилья в муниципальных округах области.



Активно развиваем промышленный сектор. Приоритетные направления: авиастроение, автомобилестроение, судостроение. Наш завод «Авангард» впервые сертифицировал гидроцикл и планирует выйти на серийные поставки впервые в России. Развиваем беспилотные авиасистемы.



Развиваем сельское хозяйство. Активно вводим поля в оборот. По итогам 2024 года Смоленская область заняла 1-е место в России по посевным площадям льна-долгунца и 1-е место в стране по переработке льна.



Работаем над привлечением инвестиций. По итогам 2024 года заняли пятое место в стране в национальном рейтинге инвестклимата. По итогам 2024 года привлекли рекордный объем инвестиций — 108 млрд рублей. Реализуем 50 проектов с объемом инвестиций порядка 60 млрд рублей и с созданием в перспективе рабочих мест для 12 тысяч человек.



Наращиваем компетенции в экспорте. Республика Беларусь — наш ключевой торговый партнер. По итогам 2024 года мы достигли рекордного товарооборота — 294 млрд рублей и заняли 3-е место в стране по товарообороту.

У нас проходят заседания Группы высокого уровня, заседания коллегий федеральных министерств. Это для нас важно и почетно. В 2024 году приняли решение о строительстве Союзного дома. По словам Сергея Юрьевича Глазьева, мы становимся координационным центром для Союзного государства.

У нас крепкие связи в экономике, культуре, спорте. Спортсмены участвуют на основе взаимного обмена в соревнованиях. Смоленский хоккейный клуб «Славутич» — единственная в России команда, которая играет в высшей лиге Беларуси. Поддерживаем братские отношения, стремимся перенимать передовой опыт, укреплять экономические отношения, чтить культурные традиции.