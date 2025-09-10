Делегация Смоленской области представит регион на Слёте Всемирного фестиваля молодёжи

Юные смоляне подали 165 заявок на участие в Слёте Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде.

Слёт вызвал большой интерес у молодых людей всего мира. Заявки поступили от более чем от 62 тысяч юношей и девушек. Треть из них –представители 175 государств. Например, заявки на участие поступили из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и даже Австралии.

На Слёте Всемирного фестиваля молодёжи также пройдёт детская программа. Участие в международном событии примут 200 подростков от 14 до 17 лет из России и из-за рубежа. Ребята из Смоленской области подали 45 заявок в этом направлении.

«Смоляне вновь примут участие в крупнейшем международном событии в сфере молодёжного сотрудничества. Желаю ребятам достойно представить наш регион на Слёте», – сказал губернатор Василий Анохин.

Эксперты отобрали2 000 лучших представителей молодёжи: к участию пригласили тех, кто обладает богатым портфолио с подтверждёнными достижениями, демонстрирует профессионализм в сфере своей деятельности и мотивирован на развитие международного сотрудничества.

После Слёта 200 иностранных гостей отправятся в 10 российских регионов, где их ждёт погружение в историю, культуру и традиции России.

фото: Росмолодёжь