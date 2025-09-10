Доктор в шинели

20 августа 2025 года в Казани в рамках X Всероссийского форума малых городов и исторических поселений были озвучены итоги и объявлены победители всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие».

Проект «Образ памяти: место гибели доктора в шинели Бориса Филипповича Малкина», представленный центральной районной библиотекой Сафоновской РЦБС, завоевал второе место в номинации «Народная память».

Заведующая отделом культурных проектов и внешних связей Сафоновской РЦБС Марина Баданина убеждена, что судьба этого человека из числа московских ополченцев, принявших решение в первые две недели Великой Отечественной войны взять в руки оружие и идти на фронт, заслуживает народной памяти.

По условиям конкурса, при выборе значимого для города объекта у участников не было возможности выбрать официальный мемориал, музей или памятник, являющийся объектом культурного наследия. «Приняв решение о разработке проекта в номинации «Народная память», мы сосредоточились на событиях, связанных с такой важной для нашего народа датой, как 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, – поделилась Марина Анатольевна своими рассуждениями. – Поиск места в городе, которое соотносится с его локальной идентичностью и которое можно благоустроить в рамках действующих программ, оказался непростым. Мы должны были обратить внимание местных властей на этот объект в качестве перспективы для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Вспоминались места, которые не звучали в официальных источниках. Было важно, чтобы объект был значимым, интересным и памятным. Когда сотрудники библиотеки вспомнили о состоявшейся в 2024 году встрече с потомками народных ополченцев и установке на склоне около железнодорожного вокзала города памятной таблички партизанскому доктору Малкину из числа ополченцев, который был расстрелян на этом месте с группой партизан, стало ясно: это именно то, что нужно.

Эссе для участия в конкурсе подготовила Марина Баданина, схему благоустройства этого места представила Елена Качнова в надежде на то, что сафоновцы обратят внимание на подвиг доктора в шинели, отдадут почести отваге и мужеству ополченцев, сложивших свои головы на защите Родины от немецко-фашистских захватчиков.

С потомками ополченцев в августе прошлого года встретился Глава муниципалитета Александр Царев. «Вместе мы смотрели подготовленные гостями фотографии, фильм о народных ополченцах, были потрясены их отвагой и мужеством», – вспоминала Марина Анатольевна.

Тема эта малоисследованная, но потомки ополченцев свято берегут воспоминания о своих родных, погибших на оборонительных рубежах и задержавших врага на подступах к Москве. Наши современники убежденно говорили о важности сохранения памяти о героизме предков.

Спустя две недели после начала Великой Отечественной обычные люди, москвичи, пошли на фронт. Большинство из них было представителями интеллигенции – они никогда не держали в руках оружия, не сталкивались с врагом на поле битвы. Служащие, учителя, медицинские работники, актёры встали на защиту Родины. Практически все они погибли на оборонительном рубеже, задержав врага на подступах к столице. Одним из ополченцев был доктор Малкин, в память о котором установлена табличка с его портретом и кратким описанием биографии.

Борису Филипповичу судьбой было отпущено менее 50 лет жизни. Он родился в 1893-м в купеческой семье в Полтавской губернии. Окончил Курское реальное училище, в 1912 году поступил в Психоневрологический институт Санкт-Петербурга. Впоследствии перевелся на медицинский факультет Варшавского университета, который был эвакуирован из Варшавы в годы Первой мировой войны в Ростов-на-Дону, и успешно окончил его в 1917 году. С 1918 по 1923 год служил военным врачом в Красной армии. После демобилизации, с 1923 по 1941-й, работал врачом-терапевтом, заведовал терапевтическим отделением больницы имени Остроумова Ростокинского района Москвы. В эти годы совмещал лечебную практику с педагогической и научной деятельностью в 3-м медицинском институте. Им был написан ряд научных работ.

Начало войны застало Бориса Филипповича больным, разбитым радикулитом. Однако уже через две недели он отправился на призывной пункт и получил направление в 13-ю Ростокинскую дивизию народного ополчения, в 38-й стрелковый полк, на должность старшего врача полка в звании военврача третьего ранга, что соответствовало воинскому званию капитана. В октябре 1941 года вместе со своей частью попал в окружение, но продолжал оказывать медицинскую помощь красноармейцам, скрывавшимся в дальних сёлах и деревнях Смоленщины. С 12 октября 1941 года работал в качестве главного врача лазарета для тяжелораненых красноармейцев в Дорогобужском районе.

В начале января 1942 года Малкин вместе с группой легкораненых бойцов ушел в окрестные леса к партизанам и был назначен начальником медицинской службы партизанского отряда «Дедушка», позже преобразованного в 1-ю партизанскую дивизию под тем же названием. В книге Н. Юдина «Первая партизанская» описано, как непросто ему было собрать коллектив медицинских работников, лечивших раненых партизан. В тех суровых условиях ему удавалось порой сделать невозможное, что подтверждают слова бывшего партизана, писателя Петра Жаткина: «Имя доктора Малкина стало символом спасения жизни, символом воскресения из мёртвых… Люди шли в бой, зная, что если ранят, доктор Малкин облегчит страдания и сделает всё, что в его силах, чтобы боец вновь встал на ноги. И доктор Малкин, преодолевая непередаваемые препятствия, организовывал партизанские лазареты, добывал медикаменты, совершал чудеса спасения человеческих жизней… Я поражался его силе, настойчивости, стойкости. Меня, как и многих других, вылечили не только его врачебный опыт и знания, его тёплая ласковая рука, но и его добрейшая душа, его благороднейшее сердце. Сколько партизан обязаны ему жизнью! Иногда, в тех жёстких условиях, кроме чисто медицинской помощи, требовалась и другая – моральная. Борис Филиппович знал это, и о нём раненые говорили: «Доктор Малкин наша надежда, мы за ним не пропадём»…

Тяжело раненный в бою, он был замучен человеконенавистниками. 13 августа 1942 года трагически оборвалась жизнь человека, память о котором живет в сердцах всех, с кем он встречался на грозных дорогах войны».

Борис Филиппович – один из миллионов советских людей, отдавших свою жизнь на алтарь Победы. Вспоминая о нем, мы отдаем дань уважения ополченцам, партизанам, всем воинам, победившим врага в 40-е годы. И если уж в городе появилась табличка в его честь, то, несомненно, эта территория должна быть благоустроена. Именно такую цель поставили организаторы конкурса, обратив внимание на социальный эффект от реализации проектов благоустройства общественных пространств. Это станет возможным, если заявка с проектом увековечивания памяти доктора-ополченца будет реализована в рамках благоустройства общественных пространств, осуществляемых в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Татьяна ГЛЯШОВА