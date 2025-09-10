История праздника в открытках

В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Сафоновский историко-краеведческий музей представил выставку открыток, посвященных этому празднику.

Коллекция принадлежит сафоновцу Виктору Игнашенкову, собиравшему ее многие годы.

Люди старшего поколения не только участвовали в митингах и парадах 9 Мая, но и посылали друг другу поздравительные открытки.

Своим посетителям сотрудники музея рассказывают об истории праздника в открытках, о том, что их прообразом можно считать почтовые карточки военной поры, которые бойцы использовали для отправки весточек своим близким. Такие открытки и почтовые карточки выпускались в течение всей войны, несмотря на материальные трудности и острую нехватку бумаги. А с 1941-1943 года издание открыток почти не отставало от довоенного уровня. Фронту и тылу нужна была активная, разящая точно в цель пропаганда. В условиях военных трудностей почтовая карточка-открытка стала незаменимой, так как не требовала марки и конверта. Печатались почтовые карточки на грубой плотной бумаге, коричневого или серого оттенка. К оформлению художественной стороны карточек открыток привлекались известные художники и графики, Союзы художников и архитекторов. Разнообразной была и тематика оформления открыток: открытки-плакаты, героические сюжеты, репродукционные, сатирические, песенные и документальные. Лишь открытки с панорамными видами городов были категорически запрещены, в целях безопасности, чтобы не передать врагу нужную информацию. Некоторые подборки открыток, посвященных героям войны, выпускались циклами: «Отважные сапёры», «Советские танкисты», «Красная конница».

В ознаменование Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 9 мая было объявлено всенародным праздником Победы. Но только 26 апреля 1965 года Президиум Верховного Совета СССР объявил 9 Мая – День Победы –нерабочим днем.

Массовый выпуск открыток ко Дню Победы наблюдался в СССР в начале 70-х годов прошлого века. На них чаще всего изображались монумент Родины-Матери на Мамаевом кургане в Волгограде, памятник-монумент воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Обязательными элементами были ордена Победы или Отечественной войны, орденские ленты, ветки сирени и слова «С праздником Победы!». В 80-е годы на открытках появились новые элементы: солдатские треугольники, гвоздики, орден Славы, голуби мира, праздничный салют. Часто воспроизводились сюжеты плакатов военного времени, портрет маршала Георгия Жукова. В наше время открытки ко Дню Победы по-прежнему издаются, но стали они более яркими, менее политизированными.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: В музее представлена коллекция почтовых открыток, посвящённых нашему главному празднику – Дню Победы

Фото автора