Акции Василия Анохина пошли вверх

Сегодня об этом сообщили эксперты биржи губернаторов агентства ПолитБрокер. (https://t.me/PolitBroker)

Резкий рост произошёл из-за встречи губернатора Смоленской области с президентом России. Василий Анохин доложил Владимиру Путину о результатах работы за два года.

Речь шла о развитии сфер здравоохранения, промышленности, мерах поддержки участников спецоперации, студентов-целевиков, строительстве жилья, а также аэропорта и кампуса.

Ранее такой значительный рост акций главы региона эксперты фиксировали после Дней Смоленской области в Совете Федерации, его выступления на парламентских слушаниях, а также заявлений о повышении стипендий целевикам и возрождении «Спартака».

@PolitBroker