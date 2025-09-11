«Благодаря поддержке Президентом страны инициатив нашего Губернатора все поставленные перед нами задачи будут выполнены», – таково мнение Главы Сафоновского муниципального округа Александра Царева

Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин доложил Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину о результатах работы за два года, выполнении поручений и планах развития Смоленской области.

Темы, которые были затронуты на встрече, касаются каждого из нас: поддержка участников СВО и членов их семей, развитие здравоохранения, демографическая политика, вопросы образования, строительства и экономики.

Василий Николаевич доложил Президенту об успехах завода «Авангард», первого предприятия в России, которое успешно завершило сертификацию собственного гидроцикла и планирует выйти на серийные поставки впервые в России.

Инициативы Губернатора по строительству жилья в муниципалитетах нашли реализацию в Сафоновском округе. В прошлом году в городе Сафоново благодаря государственным программам были введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома. В одном из них были приобретены квартиры по программе «Комплексное развитие сельских территорий» для работников сельхозпредприятий округа и социальной сферы, в другом — для расселения граждан из аварийного жилья.

Наличие благоустроенного жилья позволило успешно начать реализацию по привлечению молодых кадров в округ, и в первую очередь в сферу здравоохранения. Ключи от новых квартир и единовременные выплаты получили врач-стоматолог и врач-педиатр, ставшие участниками программы «Земский доктор». Кадровый состав районной больницы также пополнился долгожданными врачами-целевиками: рентгенологом, гинекологом, терапевтом. Сегодня по целевым договорам с Сафоновской ЦРБ обучаются более 20 студентов. После завершения учебы они придут работать в местную центральную больницу.

Отдельно в докладе Президенту наш Губернатор остановился на успехах в развитии сельского хозяйства и в частности льноводства. Сафоновский округ и предприятие ООО «Русский лен» является флагманом данной отрасли, имеет наибольшие посевные площади льна и на его базе функционирует современнейший завод по производству и переработке льноволокна.

Уверен, что благодаря поддержке Президентом страны инициатив нашего Губернатора все поставленные перед нами задачи будут выполнены.

