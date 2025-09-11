Губернатор Василий Анохин доложил Президенту Владимиру Путину о работе по переселению из аварийного жилья

Во время рабочей встречи Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал Главе государства Владимиру Путину о проводимой в регионе работе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2023 году Смоленская область досрочно завершила региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расселив жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью 27,4 тысяч квадратных метров. Было переселено 1 646 человек из 719 жилых помещений.

В 2024 году в соответствии с распоряжением Правительства были выделены финансовые средства в сумме 179,8 млн рублей для переселения граждан из 11 аварийных многоквартирных домов площадью 4,5 тысяч кв. м., расположенных в Смоленске. В соответствии с постановлением Правительства Смоленской области утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2024-2030 годы, в которую включены 11 многоквартирных домов. Их расселение осуществляется путем строительства 3-х многоквартирных домов в границах города Смоленска. Мероприятия по переселению граждан планируется завершить в 2025 году.

«У вас аварийного жилья меньше, чем в целом по стране. Вы так и следите за этим дальше, чтобы количество не увеличилось», — отметил Владимир Путин.

Также в разговоре с Владимиром Путиным Василий Анохин отметил, что Фонд развития территорий выделил Смоленской области средства в объеме 317 млн рублей для переселения жителей из домов, признанных аварийными. Эта работа будет проводится в период с 2025 по 2027 годы, что позволит расселить 7,1 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда.

В настоящее время формируется заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда. Для переселения граждан прорабатывается вопрос строительства новых многоквартирных домов в двух муниципальных образованиях Смоленской области.

Пресс-служба Правительства Смоленской области