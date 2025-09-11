Губернатор Смоленской области Василий Анохин доложил Президенту Владимиру Путину о сохранении Смоленской крепостной стены

В ходе официальной встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Губернатор Смоленской области Василий Анохин доложил о ходе восстановления уникального памятника – Смоленской крепостной стены, являющейся объектом культурного наследия федерального значения.

«Мы сейчас восстанавливаем наши объекты культурного наследия: активно восстанавливаем крепостную стену – жемчужину нашего региона», — сказал Губернатор Василий Анохин.

Крепостная стена, построенная в XVI—XVIII веках, является одним из символов русского военного искусства и примером монументальной оборонительной архитектуры. Её протяжённость составляет около трех километров и состоит из восемнадцати башен и двадцати одного прясла. Объект передан на баланс Федерального государственного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» и находится в федеральной собственности.

В настоящее время разработан детальный план действий, согласно которому проводится постепенное восстановление всех значимых частей стены и укреплений. Работы идут в строгом соответствии с научными рекомендациями и традиционными методами строительства, обеспечивая максимальное приближение результатов к историческому облику памятника.

Этап первый охватывает реставрационные работы на проходном прясле VIII и крыше башни Поздняковой, приемка данных работ уже состоялась в 2024 году. Ведётся активная подготовка проектной документации и начинается непосредственное восстановление следующих секций: прясла XXX и прясла I, башни Копытенской. Завершены противоаварийные работы на пряслах ХХVI и XXIX. В настоящее время выполняется устройство строительных лесов на башне Волкова.

— На втором этапе, запланированном на 2025–2027 годы, предусмотрена реставрация на пряслах XXI, XXII и XXIII и башни Донец.

— Третий этап нацелен на защиту восточных районов крепостной стены, восстановление которой начнётся в 2026 году и продлится до 2028-го.

Программа реализуется в тесном сотрудничестве Министерства культуры РФ и Правительства Смоленской области, финансирование осуществляется за счёт федеральных средств. Общий объём запланированных расходов составит порядка 4,5 млрд рублей. Это позволит провести необходимые исследования, подготовить проектную документацию и осуществить непосредственное восстановление исторических конструкций. По словам Губернатора, реставрация позволит сохранить исторический облик древнего города и создать условия для туристического развития региона.

Пресс-служба Правительства Смоленской области.

