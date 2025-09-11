Информацию о мерах поддержки участников СВО и их семей теперь можно узнать с помощью робота Макса на портале Госуслуг

Узнать о мерах поддержки герои СВО и их семьи смогут через портал Госуслуг, в частности через робота-помощника Макса. Смолянам, имеющим право на выплату, теперь не нужно искать информацию самостоятельно – перечень документов и ссылки предоставит чат-бот.

Напомним, что в регионе действует 49 региональных мер социальной поддержки, большинство из которых бессрочные. Также реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». Героев СВО в том числе трудоустраивают в органы власти. Отметим, что одна из мер – предоставление земельного участка или получение в случае отказа от него единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей. Мера поддержки реализуется с июля 2023 года. За это время ей воспользовались 187 человек. 30 из них обратились за получением земельного участка, остальным перечислена выплата. Узнать о других мерах и способах их получения смоляне могут через портал Госуслуг, воспользовавшись роботом-помощником Максом.

Также отметим, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин завел телеграм канал в национальном мессенджере MAX.

Пресс-служба Правительства Смоленской области