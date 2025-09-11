РЭЦ и Центр поддержки экспорта Смоленской области запускают пилотный проект по агентской схеме работы с экспортёрами

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Центр поддержки экспорта Смоленской области запускают пилотный проект по тестированию нового механизма совместной работы с экспортерами. Для этого стороны заключат агентское соглашение.

На первом этапе РЭЦ и ЦПЭ будут привлекать малые и средние предприятия региона к страхованию экспортных сделок в рамках программы ЭКСАР «Страхование отсрочки платежа для МСП». Этот инструмент позволяет экспортерам с минимальным риском своих финансовых потерь предлагать партнерам отсрочку платежа, расширять клиентскую базу и осваивать новые рынки. Максимальный объем поставок по одному договору может достигать 10 млн рублей.

«РЭЦ методологически поддерживает создание и обеспечение деятельности сети центров поддержки экспорта. Механизм агентского вознаграждения, который мы в ближайшее время начнем внедрять, позволит ЦПЭполучить дополнительный источник внебюджетных доходов и расширить использование экспортерами мер поддержки Группы РЭЦ», — уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишинана полях окружного совещания по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 11 сентября в Смоленске.

При успешной реализации пилота механизм будет распространен и на другие продукты Группы РЭЦ, направленные на поддержку экспортных операций. В перспективе планируется заключение аналогичных агентских соглашений с центрами поддержки экспорта других регионов.

«В прошлом году Смоленская область выступила инициатором такого формата взаимовыгодного сотрудничества. Он позволит большему числу предпринимателей пользоваться действенными инструментами поддержки экспорта, а ЦПЭ — получить дополнительные ресурсы для эффективной работы», — отметилгубернатор Смоленской областиВасилий Анохин.

Центры поддержки экспорта помогают МСП на всех стадиях экспортной деятельности: от базовых консультаций и обучения по вопросам ВЭД до поиска партнеров, участия в бизнес-миссиях и выставках, а также выхода на маркетплейсы и другие зарубежные каналы сбыта. Они работают в 82 регионах. Список ЦПЭ доступен на сайте РЭЦ.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе «Мой экспорт».



