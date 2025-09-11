Смоленские «Мишки-профи» стали лучшими в России!

Помните, мы рассказывали, что смоленские компании участвуют во всероссийском конкурсе «Родная игрушка»? Итоги подведены, и мы с радостью делимся ими с вами!

Смоленская игрушечная компания «СмолТойс» стала одной из лучших в России. Её серия плюшевых мишек победила в престижном конкурсе «Родная игрушка» и одержала победу в номинации «Сюжетно-образная игрушка». Серия плюшевых «Мишек-профи» была высоко оценена жюри на конкурсе, который собрал более 28 тысяч заявок со всей страны.

Каждый мишка выполнен в роли представителя важной и актуальной профессии — врача, спасателя, строителя. Эти игрушки, основанные на традиционных российских ценностях и уважении к труду, помогают детям в игровом формате узнавать о разных профессиях и воспитывают чувство благодарности к героям нашего времени.

По макетам победителей конкурса будут изготовлены новые игрушки, которые займут достойное место в домах российских семей и станут альтернативой зарубежным персонажам.

«От всей души поздравляю коллектив компании «СмолТойс» с этой заслуженной победой! Ваш успех — это ещё один шаг к укреплению статуса Смоленской области как региона, где рождаются качественные и важные для страны проекты»,

— подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

