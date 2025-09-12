Улучшение инвестиционного климата – драйвер развития Смоленской области

Во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным Губернатор Смоленской области Василий Анохин доложил главе государства о работе по развитию инвестиционного и делового климата в регионе.

В Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, формируемом Агентством стратегических инициатив и представленном на ПМЭФ, Смоленская область по итогам 2024 года заняла 5-ю позицию, улучшив предыдущий результат на 3 пункта.

Высокая оценка обусловлена широким спектром мероприятий, которые реализует управленческая команда региона в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, ресурсоснабжающими организациями, организациями инфраструктуры поддержки бизнеса и ведущими деловыми объединениями.

В числе приоритетных направлений – строительство и модернизация коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры в регионе. Создание и модернизация таких объектов обеспечивает улучшение качества жизни населения и создаёт более широкие возможности для инвесторов, сокращая их инвестиционные затраты.

Ключевым в работе с инвесторами является принцип «одного окна». За каждым закрепляется персональный менеджер, который разъясняет положения законодательства, помогает в организации взаимодействия с государственными органами, ресурсоснабжающими организациями, финансовыми институтами. Это позволяет сократить срок реализации инвестиционного проекта, снизить финансовые и административные издержки.

Повышенное внимание в регионе уделяется поддержке экспортной деятельности. Так, по решению Губернатора, помимо имеющихся федеральных мер поддержки, выделяется финансирование из областного бюджета на региональную меру поддержку экспортёров «Экспортный кэшбек». Благодаря этому Центр поддержки экспорта Смоленской области софинансирует до 80% затрат экспортёра (до 1 млн. рублей), связанных с осуществлением транспортировки товаров малого бизнеса по территории Российской Федерации.

Регион придерживается проактивной позиции в предоставлении мер поддержки, таких как социальный контракт, грантовая программа «Первый старт», грант «Агростартап», займы ФРП, льготные микрозаймы, поручительства РГО, субсидия по лизингу оборудования. Благодаря этому по итогам 2024 года Смоленщина заняла 3 место по темпу прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства среди регионов Центрального федерального округа. Охват мерами поддержки превысил 15 тысяч человек.

В регионе разработан и действует внушительный портфель мер поддержки бизнеса, и вся работа строится по принципу «Каждый инвестор – главный». Основным итогом данной разносторонней многофакторной работы регионального Правительства является доверие со стороны инвесторов, улучшение делового климата и увеличение количества инвестиционных проектов, реализация которых способствует динамичному развитию Смоленской области.

«Мы работаем над улучшением инвестклимата. По итогам 2024 года мы заняли пятое место в стране в национальном рейтинге инвестклимата. Мы реализуем сейчас 50 проектов – не просто на бумаге, а реальных проектов – с объёмом инвестиций порядка 60 миллиардов и с созданием в перспективе рабочих мест для 12 тысяч человек», — сказал на встрече в Кремле Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области