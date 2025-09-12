21 млн рублей направлен в школьные столовые Смоленщины

В 2025 году были проведены ремонтные работы в пищеблоках 11 общеобразовательных организаций региона на сумму более 21 миллиона рублей. Все они оснащены необходимым технологическим оборудованием.

В новом учебном году для обеспечения питания школьников задействованы 323 сырьевых пищеблока, а также 32 буфета. Всего горячее питание получает 75 971 школьник.

В 2025/26 учебном году за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Смоленской области всем учащимся 1 – 4-х классов горячее блюдо предоставляется не менее одного раза в день.

Кроме того, за счет средств областного бюджета горячим питанием также обеспечены отдельные категории обучающихся 5-11 классов – это дети из многодетных и малоимущих семей, а также семей участников специальной военной операции.

Стоит отметить, что горячее питание организовывается на основе примерного 10-дневного меню, разработанного с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона.

«Уделяем особое внимание вопросам организации школьного питания, поскольку здоровье детей находится в приоритете. В 2025 году мы провели серьезное обновление оборудования и ремонт пищеблоков школ. Работу в этом направлении продолжим. Все первоклассники и младшие школьники будут в обязательном порядке получать горячие блюда, также будем расширять доступность горячего питания для учащихся средних и старших классов», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото сгенерировано нейросетью