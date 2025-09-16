Сотни кинематографистов и зрителей в девятый раз соберутся на международном фестивале стран СНГ

Международный фестиваль стран СНГ «Евразия.DOC» состоится в Смоленске с 29 сентября по 1 октября. В течение трех дней в областном центре будут проходить открытые кинопоказы. Экспертное жюри выберет лучшие картины. Затем фестивальную эстафету примет Минск, где 3 октября подведут итоги и наградят победителей.

Смоленск и Минск традиционно выступают площадками фестиваля, напоминая об общей истории и духовно-нравственных традициях смолян и белорусов, об испытаниях в годы войны и стремлении к миру. Фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни Союзного государства.

Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Всего в программе 35 фильмов от режиссеров из 9 стран. Они охватывают широкий спектр тем: 80-летие Великой Победы, современные вызовы и социальные проблемы, сохранение традиций и культуры, личные истории и судьбы людей на фоне исторических событий.

В этом году в рамках фестиваля пройдут сразу две конкурсные программы — основная, где представлены профессиональные работы, и конкурс «Евразия.doc: 4 минуты», направленный на поддержку молодых авторов короткометражек. Показы будут проходить в кинотеатрах, а также в образовательных и культурных учреждениях. Вход на все мероприятия свободный. Программа размещена на сайте (https://eurasia.film/) события.