﻿Смоленские атомщики выпустили в Десногорское водохранилище 40 тысяч мальков чёрного амура





«Росатом» совмещает развитие атомной энергетики с реализацией системных экологических инициатив

Смоленская атомная станция провела ежегодное мероприятие по зарыблению Десногорского водохранилища – водоема-охладителя станции. В акваторию было выпущено 40 тысяч экземпляров молоди черного амура – вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Мероприятие направлено на сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса одного из крупнейших водных объектов Смоленской области.

Выпуск ценной молоди весом около 25 грамм каждая является частью комплексной природоохранной программы Смоленской АЭС. Черный амур, являясь природным мелиоратором, эффективно борется с дрейссеной – моллюском, который может создавать помехи для работы энергетического оборудования. Взрослая особь этой рыбы способна потреблять до 1,5–2 килограммов моллюсков в сутки.

«Это природоохранное мероприятие имеет двойной эффект: с одной стороны, мы естественным путем боремся с биопомехами для оборудования станции, а с другой – вносим вклад в восстановление популяции ценного краснокнижного вида и улучшаем экологическое состояние всего водохранилища», – подчеркнул Николай Радченков, заместитель главного инженера Смоленской АЭС по эксплуатации общестанционных объектов.

Молодь черного амура была выращена на специализированном предприятии в Саратовской области и доставлена в Десногорск с соблюдением всех ветеринарных норм. Перед выпуском партия прошла тщательный контроль.

Программа искусственного воспроизводства водных биоресурсов реализуется на Смоленской АЭС с 2001 года. Помимо черного амура, в этом году в водохранилище планируется выпуск белого амура и толстолобика. Эти растительноядные виды рыб предотвращают зарастание акватории водной растительностью, выполняя роль естественных мелиораторов.

«Смоленская атомная станция демонстрирует пример рационального и ответственного использования водных ресурсов. Регулярное зарыбление – это научно обоснованное мероприятие, которое позволяет поддерживать стабильность всей экосистемы водоема-охладителя», – отметила Анна Ушакова, заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

На сегодняшний день ихтиофауна Десногорского водохранилища насчитывает более 1000 тонн различных видов рыб, включая белого амура, толстолобика, сазана, леща, судака, щуку, а также раков и пресноводных креветок.

Справочно

Подобные инициативы Смоленской АЭС полностью соответствуют целям устойчивого развития и стратегии Госкорпорации «Росатом» в области экологии, демонстрируя, как высокотехнологичное производство может гармонично сосуществовать с природой, внося вклад в сохранение и приумножение биоразнообразия региона.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС