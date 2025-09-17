В мессенджере MAX появилась новая функция — Цифровой ID

Это ваш цифровой паспорт прямо в телефоне, который приходит на смену бумажным документам. Сервис пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас можно воспользоваться некоторыми его функциями.

Например, чтобы купить товары с возрастными ограничениями, больше не нужно искать паспорт. Достаточно поднести телефон с QR-кодом к сканеру на кассе самообслуживания — и возраст подтверждён! Также цифровое удостоверение уже принимают при заселении в гостиницы и для подтверждения статуса студента, пенсионера или многодетного родителя.

Всё безопасно: данные надёжно защищены, а для открытия кода требуется Face ID или отпечаток пальца. Посторонние не получат доступ к вашей личной информации.

В будущем в приложении появятся аналоги СНИЛС, водительских прав и других документов. Это сделает цифровой ID ещё более полезным для повседневной жизни.

Подробнее о всех возможностях цифрового ID — в карточках!

