В Смоленской области стартовал историко-туристический проект «Легенда кривичей»

1 сентября в Смоленской области стартовал региональный историко-туристический проект «Движения Первых» «Легенда кривичей». В его рамках смоленские школьники и студенты колледжей могут больше узнать об истории малой Родины, посетить музеи и другие учреждения культуры, а также попробовать себя в роли гидов, разработав авторскую экскурсию.

В номинации «Пушкинский марафон» примут участие команды в составе от 5 до 25 человек, состоящие из участников-обучающихся в возрасте от 14 до 22 лет и педагога-наставника. Команды будут посещать учреждения культуры – партнёров программы «Пушкинская карта», которые присоединились к проекту «Легенда кривичей». Их сотрудники разработали для ребят тематические задания, направленные на закрепление знаний о Смоленской области.

Заключительным заданием для участников каждой команды станет посещение авторской экскурсии, созданной их сверстниками – финалистами номинации «Гиды Смоленщины». «Гидами Смоленщины» смогут стать школьники и студенты СПО в возрасте от 14 до 25 лет. С 1 сентября по 10 октября они пройдут образовательный модуль и разработают экскурсионный маршрут по Смоленску.

Церемония награждения победителей и призеров состоится 15 ноября в рамках конференции регионального отделения «Движения Первых» Смоленской области.

«Изучение истории и погружение в богатое культурное наследие родного края воспитывают у молодого поколения чувство любви к Родине. Мы стремимся не только углубить знания ребят и подружить их с краеведением, но и сформировать сообщество молодых экскурсоводов, которые смогут сделать свои первые шаги в профессию вместе с «Движением Первых».

На Смоленщине проходят крупные межрегиональные и международные проекты, и мы планируем привлекать наших юных гидов к организации культурной программы для гостей региона. Это будет реальная практика и возможность поделиться своей любовью к Смоленщине с детьми и взрослыми из разных уголков России и Беларуси», – отметил председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Смоленской области Павел Петров.

Проект реализуется региональным отделением «Движения Первых» Смоленской области при поддержке правительства Смоленской области, Главного управления Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию, Министерства культуры и туризма Смоленской области, Управление образования и молодёжной политики администрации города Смоленска.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Развитие региональных историко-туристических инициатив, подобных проекту «Легенда кривичей», играет особую роль в формировании у молодежи устойчивого интереса к истории и культуре родного края. Это не только инструмент воспитания любви к Родине, но и практическая площадка для получения первых профессиональных навыков. Включение школьников и студентов в проектную и экскурсионную деятельность фактически формирует кадровый резерв для туристической сферы, которая сегодня является одним из перспективных направлений развития Смоленской области.

Важно отметить, что подобные программы напрямую соотносятся с приоритетами государственной политики, обозначенными Президентом Владимиром Путиным, — укреплением гражданской идентичности и патриотического воспитания. На Смоленщине эти задачи реализуются в связке с образовательными организациями, культурными учреждениями и общественными объединениями. Инициатива «Движения Первых» получила весомую поддержку со стороны губернатора Василия Анохина и правительства региона, что обеспечивает проекту долгосрочный характер и возможность вовлечения в него максимально широкого круга молодежи.

Кроме того, подобные проекты органично интегрируются в общую стратегию развития туризма и продвижения культурного наследия региона. Подготовленные в рамках «Легенды кривичей» молодые гиды смогут участвовать в межрегиональных и международных культурных проектах, представляя Смоленскую область как территорию с уникальной историей, богатой традицией и современными образовательными инициативами.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Проект “Легенда кривичей” вовлекает в свою деятельность как школьников, так и студентов средних профессиональных образовательных организаций. Очень важно, что реализация проекта основана не на пассивном восприятии молодыми людьми новых знаний, а на самостоятельном активном поиске и изучении нового, а также на распространении данных знаний среди своих сверстников. Именно элемент вовлечённости в сбор информации, а также во взаимодействие между молодыми людьми в творческом процессе, позволяет сделать проект, во-первых, интересным для молодёжи, а во-вторых, даст ей возможность лучше усвоить полученную информацию.

Реализация проекта позволит внести вклад в формирование в Смоленске новых туристических маршрутов, в наполнении экскурсий новой, интересной информацией. Думаю, что в рамках проекта гиды из числа молодёжи уделят внимание не только хорошо известным историческим достопримечательностям Смоленска, таким, как Смоленская крепостная стена и Успенский собор, но и окунутся в историю создания памятников, исторических зданий Смоленска, обладающих культурной ценностью, церквей, стоящих в Смоленске XII веке. Возможно, для улучшения качества экскурсий ребята обратятся к информации из архивов и изданий прошлый лет. Краеведческое сообщество в Смоленске традиционно является одним из наиболее сильных в стране. Проект, возможно, привлечёт новых перспективных участников в его ряды и сделает Смоленск ещё более притягательным местом для туристов, посещающих наш город. Таким образом, “Легенда кривичей” служит как целям просветительства и повышения вовлечённости молодёжи в изучение истории и культуры родного города, формирования у неё патриотического мировоззрения, так и может послужить вполне утилитарным целям повышения рейтинга Смоленска в списке городов-магнитов для туристов.