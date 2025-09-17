ЕДГ-2025 выходит на финишную прямую

14 сентября 2025 года состоится единый день голосования.

В России пройдут выборы глав 21 субъекта Федерации (20 прямых, 1 — через парламенты субъектов), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ, а также муниципальные выборы.

В чём, на ваш взгляд, заключается особенность выборной кампании этого года? Каковы, по вашему мнению, основные составляющие легитимности предстоящих выборов? Какова роль политических экспертов в избирательной кампании этого года?



Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор АНО» Центральная объединенная редакция СМИ»

ЕДГ-2025 пройдет в условиях высокой гражданской активности. Российское общество сейчас как никогда едино и консолидировано, оно сплотилось вокруг гаранта нашей безопасности – нашего Президента Владимира Владимировича Путина.

Наша экономика выстояла против всех антироссийских санкций и открыла новые возможности для своего перспективного развития.

Государство расширяет перечень мер поддержки во всех сферах жизни: экономика, бизнес, малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство, культура, образование

Созданы максимальные условия для раскрытия потенциала и самореализации молодежи. И наш регион яркий тому пример. По итогам 2024 года Росмолодежь включила Смоленщину в число 20 регионов, где сфера молодежной политики развивается наиболее динамично.

Еще одной особенностью ЕДГ-2025 является активное использование современных технологий для обеспечения доступности голосования для всех граждан. В нашей области в ходе ЕДГ-2025 вот уже второй раз подряд будет применяться дистанционное электронное голосование. Высокая степень активности граждан при подаче заявлений для участия в ДЭГ свидетельствует о доверии к нему.

Выборы – важнейший процесс укрепления демократических институтов России. Они обеспечивают легитимность и преемственность власти.

Легитимность предстоящих выборов как всегда будет обеспечена тремя важнейшими составляющими: выборы проводятся в строгом соответствии с законом, всем участникам избирательного процесса обеспечены равные права и возможности, выборы проходят под контролем общественных наблюдателей.

Общественные наблюдатели — твердый гарант законности, легитимности и прозрачности выборного процесса.

Роль политических экспертов в избирательной кампании этого года высока как никогда. Они не просто анализируют этапы избирательной кампании и происходящие в стране события, но и рассказывают об этом гражданам в доступном формате: прозрачность и открыто.

Доверие к выборам именно так и формируется через прозрачность и уважение к гражданам своей страны



Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Выборная кампания 2025 года имеет особое значение: она стала «модельной» перед федеральной кампанией 2026 года, когда будут формироваться новые органы Государственной Думы. Особенность текущего этапа заключается в масштабности выборов — тысячи кампаний разного уровня одновременно формируют общероссийский политический контекст.

Ключевыми составляющими легитимности выборов остаются три элемента: высокая явка, демонстрирующая вовлечённость граждан; прозрачность, обеспечиваемая современными технологиями и системой общественного наблюдения; а также конкуренция кандидатов, подтверждающая реальную политическую активность в регионах.

Для Смоленской области эта кампания тоже станет особенной: впервые в городе будет применяться система дистанционного электронного голосования, что сделает процесс ещё удобнее для избирателей. Кроме того, выборы в Смоленский городской Совет станут индикатором доверия к власти на локальном уровне и важным шагом в формировании политической повестки региона.



Понажев Юрий Олегович

Юрист

Кампания единого дня голосования — 2025 выходит на финишную прямую. Социологические опросы пока не выявили существенного изменения предпочтений избирателей в ходе кампании. Традиционно впереди “Единая Россия”, объединяющая разные слои избирателей — от чиновников и бюджетников до предпринимателей, лидирующая во многом благодаря высокому рейтингу президента, росту патриотических настроений и сохранению стабильной социально-экономической ситуации в стране. Социологические опросы ставят на второе место ЛДПР с небольшим отрывом от КПРФ, однако в ходе голосования на избират ельных участках картина вполне может поменяться на противоположную, как это очень часто бывало на предыдущих выборах. Тем более среди лидеров оппозиционных политических партий Геннадий Зюганов существенно опережает всех остальных лидеров по рейтингу доверия, имея 33-35 % поддержки по данным ВЦИОМ против 29% у Сергея Миронова, 22% у Леонида Слуцкого и всего лишь 8% у Алексея Нечаева. Коммунистам осталось лишь понять, как конвертировать личный рейтинг доверия лидера КПРФ в соответствующую поддержку избирателей на участках. Повестка партии привлекательная для избирателей, что продемонстрировала практика “Народного референдума” и активной поддержки гражданами идеи снижения пенсионного возраста, государственного регулирования цен и сферы ЖКХ, дополнительной поддержки граждан старшего возраста; на этих выборах партия также стала более активно вести агитацию, что заметно, например, на выборах в Смоленский городской совет. ЛДПР имеет неплохой потенциал за счёт привлечения в свои ряды активных представителей реального сектора и гражданского общества, понимания проблем на местах и поиска путей их решения. “Справедливая Россия” ранее могла привлекать очень многих избирателей, делающих ставку на умеренный социал-демократический путь развития России, однако электорат партии стал постепенно размываться. “Новые люди” являются пока нишевой партией предпринимателей и молодёжи, но в крупных городах могут демонстрировать точечно значимый уровень поддержки, что продемонстрировала, например, президентская кампания Владислава Даванкова. Из других партий отмечу достаточно активную работу Партии пенсионеров — партия на выборах в Госдуму точно будет пытаться зацепиться за трёхпроцентную поддержку и госфинансирование, а может быть, постарается сенсационно попасть в Государственную Думу, но скорее всего, лишь оттянет на себя голоса старшего поколения. Активны также партия “Родина”, в ряде регионов активность проявляют Партия социальной защиты и экологические партии. Либералы в лице “Яблоко” активны лишь на муниципальном уровне; именно участие в муниципальных выборах может стать решающими для судьбы партии и оставить возможность для продолжения её работы; в противном случае партия может повторить судьбу тех партий, которые были ликвидированы Верховным Судом за пассивность и слабое участие в выборах. Значимая электоральная поддержка “Яблока” ограничена регионами Северо-Запада и некоторыми крупными агломерациями.



