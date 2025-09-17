По программе «Герои СВОего времени. Смоленск»

Губернатор Смоленской области вместе с ректором РАНХиГС Алексеем Геннадиевичем Комиссаровым (https://t.me/akomissarov2022) обсудил реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО.

Бойцы, которые защищали страну на фронте, должны стать надежной опорой для гражданских ведомств и организаций региона. Это задача поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. (https://t.me/news_kremlin)

В разработке федеральной программы участвовала Президентская академия. Алексей Геннадиевич отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области.

На предыдущих этапах были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. 13 курсантов приступят к учебе в октябре, еще 13 человек зачислены на отложенное обучение.

Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. Обучать будут и сотрудники Правительства Смоленской области. Полный курс продлится до июня 2026 года. Он будет разделен на четыре модуля и три стажировки.

Для курсантов сформирована команда наставников. Они помогут им освоить профессии и поддержат на протяжении всего обучения. Некоторые участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» уже работают в муниципальных органах власти.