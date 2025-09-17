Прикоснись к подвигу

В течение всего года поисковики Смоленской области и других регионов страны выезжают на места боев, чтобы вернуть истории имена защитников Отечества. С 11 по 23 сентября в нашем регионе проходят поисковые экспедиции Межрегиональной Вахты Памяти.

В ней принимают участие 39 поисковых отрядов из Смоленской и Владимирской областей, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Работы ведутся сразу в нескольких муниципалитетах. Это Велижский, Вяземский, Глинковский, Дорогобужский, Духовщинский, Кардымовский, Сафоновский, Сычевский, Темкинский, Ярцевский и Смоленский округа.

В Сафоновском муниципальном округе, в деревне Рыбки, подняты останки 20 воинов Красной Армии. В Вяземском муниципальном округе найдены останки 9 бойцов, в Глинковском округе — еще 11 солдат, а также обломки самолета Ил-2 с останками членов экипажа. В Ярцевском округе провели захоронение 143 бойцов, найденных поисковыми отрядами. Удалось установить имена 10 ранее пропавших без вести красноармейцев. Сейчас идет поиск родственников погибших.

• Колянов Михаил Яковлевич 1911 г.р.,

• Шишков Андрей Максимович 1915 г.р.,

• Жданов Алексей Александрович 1912 г.р.,

• Евдошенко Иван Васильевич 1917 г.р.,

• Бортников Иван Алексеевич 1905 г.р.,

• Морев Тихон Митрофанович 1914 г.р.,

• Чучко Николай Данилович 1922 г.р.,

• Куклев Иван Николаевич 1904 г.р.,

• Петреченко Николай Макарович 1919 г.р.,

• Шейхудинов Гиният Ибатулович 1921 г.р.

В экспедиции привлекают молодых людей. Ребята из сафоновских учебных заведений стали свидетелями подъема солдат, найденных бойцами поискового отряда «Боевое Братство». Это прикосновение к истории помогает сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, которые сражались за свободу нашей страны.