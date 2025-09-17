Смоленская область присоединилась к неделе безопасности пациентов

С 15 по 21 сентября по всей России проходит неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Акция посвящена Всемирному дню безопасности пациента, который ежегодной отмечается 17 сентября.

Данная кампания направлена на повышение осведомленности общественности в вопросах безопасности пациентов. В 2025 году основная тема акции – «Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку». Ее участники призываютпринять все необходимые меры, чтобы не допустить вреда при оказании педиатрической и неонатальной помощи.

Безопасность пациента предполагает предотвращение нанесения ущерба его здоровью в ходе оказания медицинской помощи. Для этого необходимо определение особенностей здоровья пациента, правильный подбор и назначение ему лекарственных средств, своевременное уведомление о факторах, негативно влияющих на здоровье.

Кроме того, важен вклад самого пациента в процесс лечения. Необходимо точно соблюдать врачебные рекомендации, своевременно сообщать врачу обо всех изменениях состояния здоровья, активно взаимодействовать с медицинскими специалистами и в целом ответственно относиться к своему здоровью.

Важно помнить о профилактике заболеваний. Так, прохождение бесплатного профилактического осмотра в Центрах здоровья способствует раннему выявлению факторов риска, влияющих на развитие хронических заболеваний. Немаловажно формировать у себя и своих близких полезные привычки, способствующие укреплению здоровья.

