Исполнительный директор СРОР «Научно-промышленный союз» Сергей Эсальнек о встрече Василия Анохина с Владимиром Путиным: «Работаем в одной команде!»

Встреча Президента России, Владимира Владимировича Путина с Губернатором Смоленской области, Василием Николаевичем Анохиным – это детальная, результативная фиксация достигнутых регионом успехов по всем ключевым направлениям социально-экономического развития региона.

В числе важных показателей – решение кадрового вопроса. Как в рамках встречи отметил В.Н. Анохин, по итогам 2024 года в России Смоленщина занимает второе место по количеству заключённых целевых договоров.

Особенно приятно, что в докладе о динамике и темпах развития промышленности Губернатор в качестве удачных кейсов упомянул предприятия, входящие в Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз» (СРОР «НПС»), в частности, завод «Измеритель», «Рославльские тормозные системы» и Смоленский авиационный завод.

Работаем в одной команде с Президентом и Губернатором!