Любовь на линии огня

«История человечества неразрывно связана с войнами. За каждой из них сотни тысяч трагедий, миллионы разрушенных судеб, но ни одной войне не удалось убить любовь», – с этих слов начинается один из выпусков проекта «Любовь на линии огня» с народным артистом Российской Федерации Борисом Щербаковым. Программа, посвящённая нашему земляку, писателю-фронтовику Борису Васильеву и его жене, транслировалась 23 августа на телеканале «Звезда». А сейчас ее можно посмотреть по интернету.

Опубликованная в 1969 году в журнале «Юность» повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» принесла широкую известность автору. Одноимённый фильм режиссёра Станислава Ростоцкого, вышедший в 1972 году на экраны страны, посмотрело тогда более 65 миллионов человек. Прототипом одной из героинь, Сони Гурвич, стала любимая женщина писателя, Зоря Поляк. Ее имя зашифровано в самом названии повести. Она была верным другом и музой автора до самой смерти в 2013 году.

Программу, посвящённую Борису Васильеву и ее жене, я пересмотрела несколько раз на одном дыхании, не в силах оторваться от экрана. О судьбах людей военного поколения в фильме рассказано современно и своевременно. Вспомнилась прочитанная книга «Трясогузка на перилах», на презентацию которой в Сафоновскую районную библиотеку приезжал автор – уроженец нашего города Александр Макаренков. Писатель, поэт, художник Александр Макаренков многие годы был другом семьи Васильевых. В своей книге он создал образ классика литературы под фамилией Василёв. Кстати, в этом году Александр Макаренков был награждён медалью имени Бориса Васильева. А недавно еще одна награда, от общественной организации «Великоросс», ему была вручена за поддержку специальной военной операции.

Рассказ Александра, приглашенного для съемок программы телеканала «Звезда», комментарии друзей, коллег, приемного сына Васильевых, а также слова, произнесенные в эфире народным артистом России Борисом Щербаковым, военная хроника и кадры из фильма «А зори здесь тихие» органично вплелись в нить повествования, пронзительного по воздействию

В 1941-м году, когда началась война, Борису Васильеву было 17 лет. Он окончил девятый класс. Уже 23 июня его вызвали в райком – набирали бойцов истребительного батальона. Он занес свою фамилию в список. Вчерашних школьников не собирались отправлять на передовую, они должны были лишь вывезти госимущество и архивы парткомов из прифронтовой полосы. Когда эшелон с необстрелянными мальчишками отправился из Смоленска в Воронеж, его разбомбили под Ярцевом. В районе Соловьёвой переправы высадился немецкий десант, по понтонным мостам наносились бомбовые удары. Солдаты и мирные жители оказались легкой мишенью для врага. Борису Васильеву тогда посчастливилось выжить.

В октябре 1941-го он вывел ребят из окружения, так как хорошо ориентировался на местности благодаря отцу, кадровому офицеру. Юноша рвался на фронт, но ему еще не было 18-ти. Учился в кавалерийской, затем в пулеметной школах.

В начале 1943-го сержант Борис Васильев был направлен на передовую под Великий Новгород. Там немцы создали плацдарм на левом берегу реки Волхов. 5 марта 1943-го в ходе операции «Полярная звезда» Третья гвардейская воздушная дивизия, где воевал Васильев, прорвала оборону противника. А 16 марта во время десантирования под Вязьмой он попал на минную растяжку. Всю жизнь был благодарен солдатам, которые его вытащили и переправили в госпиталь.

…В начале войны Зоря Поляк вместе с сестрой последним эшелоном выехала из горящего Минска, оккупированного врагом. Под Вязьмой их состав разбомбили. 14-летняя девочка, взяв за руку младшую сестрёнку, вынуждена была идти с ней в Москву к тёте – актрисе Цецилии Мансуровой. Трёхмесячный путь с остановками во время бомбежек, известие о смерти мамы-врача, во время операции заразившейся брюшным тифом от раненого бойца, – эти испытания закалили девочку, взрослевшую не по дням, а по часам.

Борис и Зоря познакомились в военной академии бронетанковых и механизированных войск – туда Бориса Васильева, комиссованного после ранения, направили на учёбу.

Позже в своих мемуарах, вспоминая о своих однокурсницах, он писал, что они все ходили в военных формах и были недосягаемо, сказочно прекрасны. Уже в 19 лет он выделил среди всех Зорю Поляк – круглую отличницу, единственного ворошиловского стипендиата на курсе. Борис же не блистал знанием тонных наук и прилежанием. В первую сессию завалил экзамен по физике. Когда Зоря спросила, как он собирается пересдавать предмет, признался, что ребята украли для него билет. «Как ты можешь так поступать в то время, когда другие воюют, гибнут, давая нам возможность учиться?! Как ты, комсомолец, можешь так поступать?!» На ее глазах он порвал билет, провалил экзамен. Чтобы Бориса не отчислили с факультета, Зоря поручилась за него. В дальнейшем они вместе готовились к сессиям и сдавали экзамены на «отлично».

9 мая 1945 года, в День Победы, он признался ей в любви и предложил стать его женой. В ответ услышал: «Вот окончим академию, тогда и поженимся».

24 июня 1945 года Борис Васильев в числе лучших курсантов в составе военной академии бронетанковых войск принял участие в параде Победы на Красной площади. А в феврале 1946 года после последнего экзамена Зоря и Борис отправились в ЗАГС на переполненном трамвае.

Оказавшись в июне под Ленинградом, по пути на боевые стрельбы, они остановились в поле, где среди белоснежных цветов он увидел незабудки. Нарвал букет для любимой и вдруг заметил, что едва не задел минную растяжку, оставшуюся с войны. Замер на месте, услышав голос Зори: «Стой, здесь мины!» Так как у него было плохое зрение, она пошла первой, вывела его с минного поля.

В 1948-м после окончания академии Борис Львович был откомандирован на «Уралмашзавод» инженером-испытателем бронетанковой техники. Зоря с сестрой отправилась вместе с ним в Свердловск.

С большим уважением Васильев относился к отцу Зори – тот был врачом от Бога, к нему на прием в поликлинике всегда стояла очередь. Когда Васильеву предложили выступить с обвинительной речью, отречься от родственников по нашумевшему «делу врачей», он отказался от этого. Предавать родных было не в его характере. Началась травля. Даже после принятия в 1953 году постановления о прекращении дела врачей и их реабилитации Васильева не простили: отстранили от секретных работ, переведя в цех. В это время он писал первую повесть «Танкисты». Пьесу приняли в театре Красной армии, он поехал в Москву, но сначала ему предложили внести в текст поправки, а после генерального прогона спектакль и вовсе сняли без объяснения причины. Зоря поддерживала мужа в тот сложный период, веря в его талант. Она работала, он учился, приняв предложение о поступлении в сценарную мастерскую Госкино. В течение 10 лет они жили на зарплату Зори в 86 рублей. В 1969 году в журнале «Юность» была опубликована его повесть «А зори здесь тихие» – о людях, попавших в мясорубку войны, об их трагических судьбах. Позже вместе с драматургом Борисом Раппопортом он писал сценарий к фильму «Офицеры» по своей повести «Танкисты». Фильм имел оглушительный успех, стал культовым.

Зоря и Борис поддерживали друг друга в трудные минуты, радости и горести у них были общими. Когда разбилась на машине подруга жены Нина Кузнецова и осиротели двое ее сыновей, Борис Львович предложил усыновить их, сказав: «И Пете, и Коле будет у нас хорошо». Супруги купили в Солнечногорске дом с садом. Зоря, работая редактором программы «От всей души», всегда была в курсе творческих замыслов мужа, он ее называл «начальником штаба», прислушивался к ее советам.

Вспоминая об их союзе, воспитанница Васильевых Зоря Ароновна, двоюродная сестра Зори Альбертовны, отмечала: «…Борис Львович одарен был безмерно. Но без Зори Альбертовны он бы не состоялся. Это был его ангел. Человек, который не только его поддерживал, создавая все условия для творчества, но и рождал особую среду. Друзья Бори становились друзьями Зори. Она была очень ярким, глубоким, тактичным человеком. Всю свою жизнь отдавала Боре и его друзьям, не обращая на себя внимания».

Зоря Альбертовна ушла из жизни в январе 2013 года, а 11 марта 2013 года не стало и Бориса Львовича. Он очень тяжело переживал смерть любимой супруги, очень скучал…

Как он сам пишет в своей биографической повести:

«Я не умер от тифа в 34-м, ни в окружении в 41-м, парашют мой раскрылся на всех моих семи десантных прыжках, а в последнем – боевом, под Вязьмой в марте 43-го – я нарвался на минную растяжку, однако на теле не оказалось даже царапины. Но, как потом выяснилось, это было всего лишь мальчишеское везенье, а настоящее счастье ожидало меня впереди. Я в это верил и стал счастливым».

Порадовало, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне канал «Звезда» запустил проект с говорящим названием «Любовь на линии огня». Искренняя, душевная программа профессионалов высокого класса возвращает нас к людским судьбам, заставляет вместе с героями пережить испытания, которые могли выдержать лишь самые сильные и закаленные люди – такие, как Борис Васильев и его жена Зоря Альбертовна, а также другие герои этого проекта.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Борис Васильев с супругой Зорей.

Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов