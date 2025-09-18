Михаил Артеменков: в Смоленской области реализуется много нужных инициатив в образовании

Ректор СмолГУ – об аспектах доклада губернатора Смоленской области Василия Анохина на рабочей встрече с Президентом Владимиром Путиным, связанных с демографией и высшем образованием в регионе.



«В целом проект «Демография» для нашего губернатора Василия Николаевича Анохина является ключевым, мы это по многим социальным и другим мероприятием, которые проходят в нашем регионе. Но для меня, как для ректора, конечно же важно, что развивается наше образование, появляется много нужных инициатив, — говорит ректор СмолГУ Михаил Артеменков.- И для нас ключевыми из них являются развитие сетевых образовательных программ. Многие из них были инициированы Василием Николаевичем Анохиным, он очень внимательно относится к тому, как эти программы реализуются. И есть уже значимые результаты. Например, в сетевой программе с Московским авиационным институтом уже обучаются почти 120 студентов, в этом году мы перешли к той стадии, когда 3-й курс направился в Москву и будет учиться в стенах МАИ. Развиваются программы и с другими московскими вузами, в частности, с Высшей школой экономики мы готовим айтишников действительно высокого уровня. И появляются крупные работодатели, которым эти студенты интересны. Например, «Вайлдбериз» будет представлять свои проекты для решения студентам.

Мы стоим на пороге подписания соглашения с Московским архитектурным институтом и впервые в истории Смоленской области со следующего года должны начать готовить архитекторов с высшим образованием.

И конечно, чтобы были привлекательные условия для обучения и проживания студентов должен реализоваться проект смоленского кампуса международного уровня. Начинается его серьезное проектирование и я уверен, что в те сроки, которые были обозначены на первом совещании по Смоленской области, будут выдержаны и мы к 2029 оду будем иметь построенную первую очередь, соответствующую всем современным стандартам».