Смоленская АЭС: самому молодому городу Смоленщины Десногорску исполнился 51 год





Празднование Дня города посвятили юбилейным датам —

80-летию атомной промышленности и 80-летию Великой Победы.

День города — один из самых любимых праздников десногорцев. Очередной день рождения город атомшиков отметил калейдоскопом мероприятий.

Праздничная программа стартовала на «Аллее почетных граждан». Здесь чествовали достойных жителей, доказавших любовь и преданность родному городу своим профессиональным мастерством и плодотворной общественной деятельностью. Доску Почета пополнили портреты 11 десногорцев, среди которых – ведущий специалист Управления коммуникаций Смоленской АЭС Юлия Леонова, волонтер объединения «Протон», член Молодежного Совета Фонда АТР АЭС. Детскую Доску Почета украсили портреты 12 юных десногорцев, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, социально значимых делах, спорте и творчестве.

«Сегодня мы чествуем людей труда, это наша добрая традиция, очень здорово, что она возродилась, потому что в нашей стране всегда человек труда был на первом месте. И, конечно, поздравляем наше подрастающее поколение, очень важно, что со школьной скамьи дети стремятся хорошо учиться, развиваться, чтобы в будущем быть надежной опорой нашей страны», — отметил в приветственном слове заместитель директора Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.







Поистине историческое событие в этот день состоялось на мемориальном комплексе «Курган Славы» — торжественно открыли памятник «Защитники России», посвященный героям специальной военной операции. В бронзовой пятиконечной звезде слились как в единое целое значимые символы Z, V, O, что означает Z – за победу, V – во имя правды, O – за отвагу.

«Несколько месяцев назад на встрече с семьями наших защитников мы обсуждали необходимость и важность того, чтобы в нашем городе появился памятник в честь их подвига. И вот сегодня мы открываем этот памятный знак. Я уверен, что живые цветы всегда будут лежать у его подножья. Нашим ребятам огромное спасибо, они настоящие герои», — отметил глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Установку памятного знака инициировал депутат Смоленской областной Думы, директор АО «Атомтранс» Михаил Васильевич Лосенко. Воплотил идею в жизнь смоленский скульптор, заслуженный художник России Валерий Гращенко. После минуты молчания жители города возложили к подножию монумента живые цветы.

Вечером на центральной площади города состоялся праздничный концерт. За вклад в развитие родного города благодарностями и наградами были отмечены более 60 юных и взрослых жителей города: спортсмены — победители соревнований по баскетболу, легкой атлетике и плаванию, волонтеры, представители бизнеса. Аплодисменты звучали в адрес победителей проектов «Территория успеха: МультиКЛИПация» и отраслевого марафона «Всей семьей со Школой Росатома».

«История Десногорска неразрывно связана со Смоленской атомной станцией, которая стала символом труда, энергии и уверенного движения вперед. Сегодня город живет и развивается благодаря людям, которые создают здесь уют, работают на производстве, растят детей, развивают культуру и спорт. Десногорск уверенно смотрит в будущее, впереди у нас строительство второй очереди Смоленской АЭС, это главная масштабная стройка региона, атомной отрасли, новые перспективы развития, тысячи рабочих мест», — поздравил жителей города атомщиков заместитель председателя Правительства Смоленской области Петр Илюхин.

На протяжении всего праздничного дня все желающие погружались в мир атомной энергетики при поддержке смоленских атомщиков. В интерактивных палатках Смоленской АЭС каждый смог проверить свои знания об атомной промышленности и в награду получить призы с символикой Смоленской АЭС, а также сделать памятные фотографии в фотозоне или сгенерировать свой облик с помощью нейросети.

В очередной раз всех приятно удивили искрометные душевные выступления коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской АЭС и Городского центра досуга, а под занавес праздника своим творчеством порадовали фолк-группа «Кудесы» из Смоленска и кавер-группа CLASSIC BAND из Брянска.

«Праздник прошёл очень ярко и радостно. Теплая атмосфера, общение с друзьями, музыкальные выступления и развлекательные локации создали невероятную атмосферу. Особенно понравилась фотозона, где детки фотографировались в касках с сотрудниками Смоленской АЭС. Этот трогательный момент напомнил, что мы — одна большая семья», — поделилась впечатлениями Олеся Карпейкина.

«Мы с семьей в этот замечательный солнечный день пришли порадоваться за наш родной город, поделиться своими замечательными эмоциями и впечатлениями. Изюминка Десногорска — в его людях, в их стремлении улучшить его. Посмотрите, какие позитивные изменения произошли за последние годы, как Десногорск расцвел, похорошел. Я всегда радуюсь этому и стараюсь сам принимать участие в его преображении, — отметил житель Десногорска Алексей Орлов.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

