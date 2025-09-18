Юрий Стрелецкий: «Регионом проведена серьезная работа по подготовке к обучению ветеранов СВО»

В Смоленской области проведена серьезная работа по подготовке к обучению ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил Главный федеральный инспектор по Смоленской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Юрий Стрелецкий.

Главный федеральный инспектор обсудил программу «Герои СВОего времени. Смоленск» вместе с губернатором области Василием Анохиным и ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым.

«Регионом проведена серьезная работа по подготовке к обучению ветеранов СВО. Видим, что есть большой запрос от бойцов на применение своих знаний и опыта в мирной жизни. Есть и запрос от региона на подготовку квалифицированных ответственных кадров. Все это станет возможным благодаря реализации проекта», — сказал Юрий Стрелецкий.

Напомним, на предыдущих этапах программы были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. 13 курсантов приступят к учебе в октябре, еще 13 человек зачислены на отложенное обучение.

Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. Обучать будут и сотрудники Правительства Смоленской области.

Также для курсантов сформирована команда наставников. Они помогут им освоить профессии и поддержат на протяжении всего обучения.

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области