Алексей Комиссаров: Регион почувствуют пользу от программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» — будущая элита, которая будет реализовывать огромное количество задач. Такое мнение выразил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По итогам встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным и участниками программы он выразил уверенность, что регион заинтересован в качественной подготовке управленцев из числа участников спецоперации.

«Чувствуется заинтересованность у руководства Смоленской области, у всех, кто включен в эту программу, сделать ее по-настоящему хорошей. Мне очень понравились участники, они очень трогательно выступали, рассказали коротко про обратную связь. Действительно, есть уверенность, что это не просто настоящие герои, но и настоящая наша будущая элита, которая будет реализовывать огромное количество задач, стоящих перед нашей страной», — сказал Алексей Комиссаров.

«Программа реализуется действительно нами совместно и все, что было наработано на федеральном проекте «Время героев» ещё будет реализовано здесь. Я уверен, что и участники почувствуют пользу от этой программы, и регион, и вся наша большая страна», — подчеркнул ректор РАНХиГС.

Напомним, на предыдущих этапах программы были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. 13 курсантов приступят к учебе в октябре, еще 13 человек зачислены на отложенное обучение.

Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. Обучать будут и сотрудники Правительства Смоленской области.