Всероссийская викторина «История будущего»

Юные смоляне погрузятся в мир научной фантастики

Всероссийская викторина «История будущего» стартует 7 октября. Ребята проверят свои знания о технологиях, предсказанных фантастами прошлого.

Победителями станут школьники и студенты от 14 до 27 лет со всей страны. Десять ребят отправятся в научно-фантастическое путешествие в Москву!

Сайт проекта: историябудущего.рф. Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках инициативы «Работа с опытом и проектирование будущего» Десятилетия науки и технологий.

Визуал: https://disk.yandex.ru/i/bz_sCc-ip010Qg