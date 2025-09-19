В России сформировался золотой стандарт избирательной кампании

В России сформировался золотой стандарт избирательной кампании, включающий несколько ключевых элементов.

Первый из них – выборы выигрывает тот кандидат, кто предлагает и активно реализует социальные проекты. Второй – это сохранение устойчивого запроса на общественную стабильность и системное видение развития регионов.

Главный, кто сегодня обеспечивает легитимность российских выборов, — это сам избиратель. Активное участие в голосовании и доверие к его результатам являются индикаторами прочности всего института выборов.

Согласны ли вы с тем, что в России сформирован «золотой стандарт» выборов? Насколько, по вашему мнению, будет высока активность избирателей на предстоящих выборах? За счёт чего действующие главы регионы удерживают симпатии избирателей?



Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор АНО» Центральная объединенная редакция СМИ»

ЕДГ — 2025 показал, насколько велик в обществе запрос на стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Выборы в регионах России наглядно продемонстровали степень доверия избирателей к руководителям регионов. Люди доверяют делам. Доверие нельзя купить, оно зарождается и начинает крепнуть в душах, когда мы видим позитивные изменения, происходящие в регионе.

Совсем недавно прошла встреча нашего Президента Владимира Путина и нашего Губернатора Василия Анохина. Руководитель региона отчитался перед главой государства об итогах работы за два года и рассказал о планах развития региона. Результаты этой работы налицо — комплексная поддержка всех отраслей жизни и деятельности региона. Смоленщина преображается, и люди голосуют за её дальнейшее позитивное изменение.

Выборы тоже основаны на доверии — к самому процессу и к их результатам.Золотой стандарт Общественной палаты РФ стал золотым стандартом минувшей избирательной кампании. Активное участие в голосовании и доверие к его результатам являются индикаторами прочности всего института выборов.

Выборы в нашем регионе доказали высокий уровень прочности, доверие к Губернатору и уверенность в развитии региона.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Легитимность выборов основывается на высокой явке, на демократических стандартах избирательного законодательства и на чётком следовании установленным избирательным процедурам. Проблема низкой явки характерна для выборов местного и регионального уровня; с отменой минимального порога явки возникает соблазн игнорировать тот факт, что легитимность власти берёт своё начало в массовой поддержке её избирателями. Хорошим примером отсутствия легитимности власти является современная Франция, где президент, имеющий поддержку 15% избирателей, проиграл парламентские выборы, формируемые им правительства уже не раз получали вотум недоверия парламента, однако президент Эммануэль Макрон упорно назначает на должность премьера кандидатов, которые в политическом плане не имеют поддержки в обществе и Национальном собрании. Массовые акции протеста и революционная ситуация в стране наталкиваются на упорство французской бизнес-элиты, настроенной на удержание власти.

Абсентеизм избирателей в России может быть преодолён, наверное, лишь через переход к обязательному голосованию избирателей на выборах, как это имеет место, например, в Австралии с 1924 года. В таком случае выборы становятся более представительными, а сформированные органы власти лучше отражают действительную волю избирателей и надёжно обеспечивают легитимность выбора.

Избирательное законодательство должно гарантировать прозрачность процедуры выборов. Наилучший способ обеспечить это – использовать современные технологии для контроля над избирательным процессом (трансляция голосования с участков, использование КОИБов. использование новых технологий для недопущения повторного голосования) в сочетании с массовым контролем членов комиссий, наблюдателей за избирательным процессом и ручным подсчётом всех голосов, период волеизъявления должен быть непродолжительным, а само голосование по общему правилу обеспечено на стандартных избирательных участках по месту жительства. Конечно же, индивидуальные ситуации должны давать возможность реализовать активное избирательное право при нахождении в другом регионе, в том числе на цифровых участках, как это сейчас внедрено в Москве для региональных губернаторских выборов, но такая практика не должна быть массовой и не должна менять кардинально результат выборов. Голосование за рубежом тем более не должно менять результат выборов; в противном случае сразу вспоминается опыт Молдовы, где голосование диаспоры изменило исход волеизъявления на противоположный. Соблюдение избирательных процедур и совершенствование избирательного законодательства являются залогом обеспечения легитимности выборов.

Активность избирателей на выборах в сентябре 2025 года может несколько увеличиться за счёт применения дистанционного электронного голосования. В зависимости от региона можно ожидать явку на местных выборах в пределах 35-40%, на выборах в региональные парламенты до 45% на губернаторских выборах до 50% и выше.

Поддержка действующих губернаторов основана на том, что они, будучи первоначально назначены врио указом президента, имеют возможность начать на практике реализовывать социальные проекты в регионах. Их деятельность также имеет преобладающее освещение в региональных СМИ по сравнению с другими кандидатами. Кроме того, они используют возможность публично заручиться поддержкой президента на личных встречах. Деятельность местного государственного аппарата направлена на предоставление им возможности максимально раскрыть свой предвыборный потенциал. Тем не менее, наличие нерешённых проблем на местном уровне, неприятие конкретных кандидатов и проводимых ими реформ избирателями (например, в некоторых регионах многие избиратели не поддерживают переход к одноуровневой системе местного самоуправления, что привело к локальным акциям протеста), а также усталость от некоторых действующих глав, длительное время занимающих свой срок в отсутствие существенных улучшений качества жизни людей, коррупционные скандалы могут существенно снизить уровень поддержки кандидатов от власти на выборах. Однако в целом полагаю, что господствующим трендом будет являться подтверждение мандатов действующих глав и врио глав регионов на региональных выборах.