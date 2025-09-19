В Смоленске обсудили методы улучшения социально-демографической ситуации

В Смоленске состоялась региональная конференц-сессия «Инновационные общественно-государственные практики как эффективный инструмент реализации социально-демографической политики в Смоленской области».

Основной темой конференции стали передовые практики и технологии, направленные на повышение благополучия семей с детьми в Смоленской области. В рамках мероприятия был представлен опыт негосударственного сектора в реализации семейной политики, а также инновационные методики работы учреждений социального обслуживания.

В сессии принял участие Центр реабилитации и абилитации «Вишенки». Его специалисты рассказали о психологической поддержке родителей, сопровождающих детей во время стационарного лечения, поделились опытом по снижению эмоционального выгорания у родителей детей-инвалидов. Также были озвучены практики по формированию ресурсного состояния у семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На мероприятии присутствовали сотрудники Вяземского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Дом Милосердия». Они представили новый инновационный проект «Дом с ремеслом «С иголочки», направленный на повышение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода. Его реализация стала возможной благодаря грантовой помощи «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Участники конференц-сессии также обсудили вопросы усиления взаимодействия между органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями, благотворительными фондами, некоммерческими организациями, социально ориентированным бизнесом по оказанию различных видов помощи нуждающимся семьям. Также поднимался вопрос усовершенствования профилактической работы социальных служб и учреждений, отвечающих за взаимодействие с неблагополучными семьями.

Отметим, что по поручению главы региона Василия Анохинаведется работа по созданию в области кризисных Центров поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так, в сентябре на базе Центра реабилитации и абилитации «Вишенки» открылся кризисный Центр «Выход есть». Его работа направлена на поддержку семей, в которых есть дети с особенностями развития, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Социально-демографические вопросы остаются ключевыми в развитии нашего региона. Необходимо не только развивать комплексную программу по повышению рождаемости, но и всесторонне поддерживать молодые, студенческие и многодетные семьи, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Работаем в этом направлении, в том числе в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: © Министерство социального развития Смоленской области