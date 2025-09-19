Денис Пестунов прокомментировал встречу Губернатора Смоленской области с Президентом

Председатель Общественной палаты Смоленской области сказал о встрече Василия Анохина и Владимира Путина:

«Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин встретился с президентом. Это уже не первая встреча. Прозвучал не только отчет о проделанной работе, но также постановка новых планов, рассказ о новых проектах, планируемых к реализации в нашем регионе. Все эти улучшения, которые мы все видим, отмечаем за прошедшие годы, они, безусловно, связаны с той кропотливой, вдумчивой работой губернатора и его команды. И президент это видит и откликается на наши просьбы.



Мы видим, что сейчас реконструируется Смоленская крепостная стена, ремонтируются культурные объекты, происходит благоустройство территории, строится межвузовский кампус, который действительно даст толчок к новому уровню системы образования в Смоленске и позволит нашим ребятам остаться дома, получить образование у себя на малой родине и реализовать себя на территории нашего региона».



Фото: Пресс-служба Правительства Смоленской области