Игорь Ляхов: Встреча Губернатора с Президентом – шаг к развитию Смоленщины

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов прокомментировал прошедшую встречу Губернатора Василия Анохина с Президентом России Владимиром Путиным:

«Стоит отметить, что на встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Губернатора Смоленской области Василия Анохина были озвучены наиболее значимые вопросы для региона. Основной акцент был сделан на поддержку участников специальной военной операции и их семей, реализацию пакета из 49 мер, направленных на улучшение социального положения. Также обсуждались вопросы здравоохранения, включая строительство онкологического центра и поликлиники в микрорайоне Королевка, подготовка медицинских кадров получила отдельное внимание. Затрагивались проблемы демографии, капитальный ремонт школ, привлечение и закрепление студентов в регионе за счет целевого обучения, а также взаимоотношения с Белоруссией.

Глава государства отметил положительную динамику экономического роста в регионе. Встреча прошла продуктивно, она даст свои результаты «