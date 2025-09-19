«Промышленный, красивый и гостеприимный»: в Смоленске пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

Рабочие специальности — это «элита» среди профессий XXI века, основа промышленной мощи любого региона страны. А еще — это стабильный доход, уважение в обществе и возможность расти по карьерной лестнице в низкоконкурентной среде.

Смоленская область — единственный регион России, где, благодаря инициативе губернатора Василия Николаевича Анохина, федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится сразу по трём номинациям: токарь, слесарь-инструментальщик и фрезеровщик.

Почему именно эти направления? Рынок говорит сам за себя: статистика показывает, что средняя зарплата токаря по России в 2025 году — около 73 000 рублей, а 70% открытых вакансий — рабочие специальности. Работать на заводе сегодня — не просто престижно, но и очень выгодно.

Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» уже прошёл в Смоленске с серьёзной конкуренцией: участники демонстрировали не только теорию, но и практическое мастерство — из заготовки делали деталь по чертежу с точностью до микрона.

Победителей и призёров порой разделяли единичные баллы. Это говорит о настоящей отточенности навыков и уровне подготовки.

С 30 сентября по 2 октября Смоленск примет федеральный этап конкурса, где лучшие со всей страны встретятся для борьбы за звание сильнейших. Победителям за первое место в каждой номинации — миллион рублей, за второе место — 500 тысяч, за третье — 300 тысяч.

Особая гордость — партнёры, кто предоставил для конкурса станки, площадки и наставников. Это не просто организации, это настоящие гиганты смоленской промышленности и те, кто дал опору, ресурсы, возможности, чтобы каждый, кто родился здесь, учился здесь, мог работать здесь же, в Смоленске.

Возьмём, например, ООО «РадиоИнж» — предприятие, которое занимается металлообработкой, обработкой пластмасс, композитных материалов, аддитивным производством, вакуумной техникой, гальванопластикой и радиоэлектроникой. Именно территория «РадиоИнж» стала одной из двух площадок для практической части регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Или АО «СМАЗ» — Смоленский авиационный завод. Старейшее предприятие, основанное 99 лет назад, один из флагманов авиационной промышленности России. Завод, где токарь может работать над деталями для самолётов, где опыт наставников соединяется с амбициями молодых специалистов.

ООО «ЮниПроф» — многопрофильное предприятие в Смоленской области, образованное в 2011 году. Это единственное в России предприятие, которое выпускает всю номенклатуру пластиковых комплектующих для светозащитных систем.

АО «НПП «Измеритель» — ведущее предприятие Смоленской области в сфере авиационного приборостроения. Здесь технологии сочетаются с ручным умением, и они не просто поставляют детали — они создают основу качества и точности.

ООО «Интех»уже более 7 лет успешно занимается реализацией подшипников для всех отраслей промышленности: предприятий металлургии и машиностроения, нефтегазового комплекса и горнодобывающих компаний, автомобилестроения и сельского хозяйства и многих других отраслей.

ФГУП «СПО „Аналитприбор“» известен как ведущий российский производитель газоаналитической техники. Предприятие основано в 1960 году и более 60 лет разрабатывает и изготавливает контрольно-измерительные приборы в сфере газового анализа.

Смоленская академия профессионального образования — одно из самых крупных учебных заведений среднего профессионального образования в Смоленской области. Академия входит в ТОП-100 лучших ссузов страны. Академия ведёт обучение по 25 специальностям и 9 профессиям технического, гуманитарного и экономического профилей. А еще именно СмолАПО стало площадкой для теоретической и практической части регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Без поддержки со стороны Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз», Союза машиностроителей России в Смоленской области, Министерства промышленности и торговли, а также Министерства образования и политики Смоленской области — всё это было бы невозможно.

В преддверии конкурса «Лучший по профессии» министр труда и занятости Смоленской области Роман Романенков рассказал о развитии рабочих профессий в регионе, значимости современного ручного труда и мерах поддержки молодых специалистов.

Роман Александрович, недавно завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Расскажите, пожалуйста, как он прошёл?

— Да, действительно, у нас прошёл региональный этап. Но начну с того, что наш регион впервые получил право провести федеральный этап конкурса. В конце прошлого года мы защищали заявку Смоленской области на правительственной комиссии под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Представлял регион губернатор Василий Николаевич Анохин, и во многом благодаря его участию Смоленская область получила право провести конкурс сразу по трём номинациям.

Это уникальный случай: мы — единственный регион России, где федеральный этап проводится сразу по трём направлениям — «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик» и «Лучший слесарь-инструментальщик». В других субъектах проводят один, максимум два федеральных этапа.

Почему именно эти профессии? В 2025 году формат конкурса изменился: теперь федеральные этапы проходят по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда. В этом году 16 регионов проводят 20 номинаций. Для Смоленской области выбор очевиден: токари, фрезеровщики и слесари-инструментальщики действительно в числе самых нужных.

Если посмотреть на вакансии, то из 20 тысяч, заявленных работодателями, около 70% — это рабочие профессии. И речь идёт о высококвалифицированном труде: токари, слесари, сборщики, сварщики. Эти профессии востребованы и хорошо оплачиваются. Для Смоленской области, где значительную часть ВРП составляет промышленность и обрабатывающее производство, выбор именно этих направлений закономерен.

Цель конкурса — популяризация рабочих профессий. Поэтому правительственная комиссия поддержала нашу заявку.

Конкурс будет проходить в два этапа?

— Региональный этап мы уже провели, а федеральный состоится с 30 сентября по 2 октября. Региональный этап включал и теорию, и практику. Участники должны были не только показать знания, но и изготовить детали на токарных, фрезерных и слесарных станках с точностью до микрона. Работы проверяли метрологи, и даже одна неточность могла повлиять на результат.

Нужно отметить высокий уровень участников. Победителей и призёров порой разделяли всего несколько баллов. Это говорит о настоящем соревновательном духе и высоком профессионализме наших специалистов.

Мы благодарны предприятиям-партнёрам, которые предоставили оборудование, заготовки и площадки для проведения конкурса:

— ООО «РадиоИнж»,

— АО «Смоленский авиационный завод»,

— ООО «Юнипроф»,

— АО «НПП «Измеритель»,

— ФГУП «СПО «Аналитприбор».

Большую помощь оказало Смоленское региональное отделение «Союза машиностроителей России», а также Министерство промышленности и торговли, Министерство образования и науки Смоленской области и их подведомственные организации. Теоретические и практические задания по двум номинациям проходили на базе Смоленской академии профессионального образования. Без поддержки партнёров конкурс бы просто не состоялся.

Вы подчеркнули, что в рабочих профессиях особенно важна практика. Насколько Смоленская область готова дать студентам такую возможность?

— У нас работает система сетевого взаимодействия: образовательные организации сотрудничают с предприятиями напрямую. Студенты проходят практику именно на том оборудовании, на котором в дальнейшем будут работать. Часто мастера с производства ведут занятия в колледжах, что позволяет сразу давать студентам прикладные знания.

Это даёт отличный результат: выпускники приходят на предприятия уже готовыми специалистами, адаптационный период минимален, и работодатели видят, что ребята владеют нужными навыками.

Сейчас 70% вакансий — это рабочие профессии. Но многие молодые люди уезжают из региона в Москву и Петербург. Как вы считаете, можно ли удержать их здесь?

— Конечно. Важно, чтобы молодёжь видела перспективы именно в своём регионе: возможность развиваться, достойно зарабатывать, организовать досуг, завести семью, купить жильё. Задача власти — создать эти условия.

В частности, губернатор поставил задачу: минимум 50% контрольных цифр приёма в колледжи должны быть закреплены под целевое обучение, чтобы ребята заранее знали, где будут работать после выпуска.

Давайте назовём ТОП самых востребованных профессий в регионе.

— В первую очередь это токари, фрезеровщики, слесари, сварщики. Далее — водители всех категорий (С, D, Е), в том числе дальнобойщики и водители автобусов, все-таки Смоленская область — приграничный регион.

В последние годы активно развивается швейное производство, поэтому востребованы швеи и закройщики. Кроме того, остаются актуальными специалисты по охране труда, бухгалтеры и экономисты.

Впереди федеральный этап конкурса. Что пожелаете участникам?

— Для региона это большая честь — принимать такой конкурс. Для победителей регионального этапа это ответственность: они представляют Смоленскую область и свои предприятия.

Федеральный этап соберёт участников со всей страны — от Челябинска до Калининграда. 21 токарь, 8 фрезеровщиков и 7 слесарей-инструментальщиков приедут в Смоленск. Это профессионалы высокого уровня, имеющие 6–8 разряды. Конкурс станет не только проверкой мастерства, но и возможностью проявить себя.

Победитель в каждой номинации получит 1 миллион рублей, второе место — 500 тысяч, третье — 300 тысяч. А все победители федеральных этапов будут представлять регионы в Москве на финальном мероприятии.

В Смоленске участников ждёт не только конкурс, но и насыщенная профориентационная программа: мастер-классы, деловые игры, встречи с работодателями.

Я желаю нашим участникам не волноваться, показать всё, на что они способны, и достойно представить Смоленскую область. А всем гостям говорю: добро пожаловать в наш регион — промышленный, красивый и гостеприимный. Возможно, кто-то захочет не только познакомиться с нашим краем, но и остаться здесь жить!

#Внимание_Конкурс #Лучший_по_профессии #Моякарьера_с_ЕдинойРоссией #Смоленская_область #Регион67