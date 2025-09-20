Руководитель смоленских волонтёров Наталья Лареева: «Гордимся своим Губернатором!»

Накануне Президент Владимир Путин провёл встречу с Губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Наталья Лареева откликнулась на это событие, поделившись своим мнением:

«Честно скажу, смотрели всем коллективом, так как сегодня для молодежи особенно важно видеть, как меняется и развивается регион. Помню, какой была Смоленская область, когда я приехала сюда учиться. Возможности, конечно, были, но совсем не те, которые есть сегодня у ребят. Сегодня улучшается ежедневно и сам город, появляется множество площадок в каждом муниципальном образовании для сбора активистов различных организаций, на сегодняшний день Смоленщина — одна из наиболее сильных и развитых регионов по количеству общественных организаций, в том числе федеральных. Именно у нас есть ВСЕ региональные отделения самых крупных федеральных «молодежек». Движение Волонтеры Победы | Смоленская область благодаря личному вкладу Василия Николаевича на сегодняшний день имеет активы во всех районах, одно из наиболее активных и крупных организаций в сфере сохранения исторической памяти и помощи ветеранам.



Но ещё более приятно видеть внимание Губернатора к ветеранам и Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. Помимо того, что открываются памятники, скверы, осуществляется уход за воинскими захоронениями, проводятся постоянные встречи и мероприятия, есть, на мой взгляд, более важный фактор: личная включенность Губернатора и его неравнодушие. Можно сколько угодно рассуждать на тему «плохо/хорошо, правильно/ неправильно», но когда глава крупного субъекта, несмотря на свой объем работы, находит время без камер и протоколов тихонько поговорить с ветеранами, уделить им своё внимание, время, поддержать, поговорить с матерями и родными погибших парней, с героями, с детьми из числа активной молодежи, для которых несомненно является примером и кумиром, это дорого стоит. Я всегда подчёркиваю, что эмоции подделать нельзя, что наш Губернатор — настоящий Человек.

Несомненно, это видит и замечает наш Президент. Смоленщина, которую принял Василий Николаевич и Смоленщина сегодня — это «земля и небо». Благодаря стараниям Василия Николаевича, сегодня наша область – одна из лидеров во многих отраслях. Благодаря нашему Губернатору Смоленщина скоро примет большое мероприятие в сфере сохранения исторической памяти – Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием, впервые за всю историю региона!

Уверена, что дальше больше! А молодёжь и команда Волонтеры Победы | Смоленская область и Молодёжный центр-музей имени адмирала Нахимова обязательно в этом помогут!»

Фото: ВК