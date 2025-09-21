Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Смоленской области Наталья Полушкина о встрече губернатора Смоленской области Василия Анохина и Президента РФ Владимира Путина

Во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным наш губернатор Василий Анохин отметил, что на Смоленщине уделяется самое пристальное внимание мерам поддержки участников военной операции и их близких.

Отличительной особенностью нашего региона является тесное взаимодействие органов власти, филиала

фонда «Защитники Отечества», Смоленской митрополии, ветеранских организаций в вопросах помощи и поддержки защитников Родины и их родных.

Уверена, что эта работа будет продолжена, общество пойдёт по пути дальнейшей консолидации. Мы, в свою очередь, сделаем всё возможное, чтобы те, кто доказали свою преданность Отечеству на поле боя, оперативно и в полной мере получали внимание и поддержку, а также смогли внести свой вклад в развитие родной страны на гражданском поприще.