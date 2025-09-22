Василий Анохин: Реализуем отдельное направление программы «Герои СВОего времени. Смоленск» для участников без высшего образования

«Реализуем отдельное направление программы «Герои СВОего времени. Смоленск» для участников без высшего образования. Видим интерес к этому проекту. С середины мая мы получили почти 100 заявок от бойцов», –отметил Губернатор Василий Анохин в своём Телеграм-канале.

Большинство из них желают обучаться в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. 10 человек уже поступили в вузы Смоленской области, еще четверо обучаются в ссузах. Некоторые бойцы обращаются с просьбой о трудоустройстве или открытии собственного дела. Со всеми работаем индивидуально.

Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – это продолжение федерального проекта «Время героев», который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Участники СВО, не имеющие высшего образования и желающие присоединиться к программе, могут заполнить анкету на сайте проекта. (https://xn—-ctbacbkbcabzg2amldofecci4aisnf.xn--p1ai/)