В Смоленске обсудили региональное направление проекта «Время героев»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров обсудили реализацию программы «Герои СВОего времени. Смоленск», которая готовит управленцев из числа участников СВО.

Глава региона отметил, что по программе были отобраны 26 бойцов СВО. Из них 13 человек приступят к учёбе в октябре, ещё 13 — зачислены на отложенное обучение.

Лекции и мастер-классы будут проводить преподаватели высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники Правительства Смоленской области. Полный курс продлится до июня 2026 года.

Губернатор добавил, что некоторые участники программы уже работают в муниципальных органах власти.

«Бойцы, которые защищали страну на фронте, должны стать надёжной опорой для гражданских ведомств и организаций региона. Это задача, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным» — Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — это не просто образовательный курс, а важный шаг в формировании нового типа управленцев, сочетающих опыт служения Родине и компетенции в сфере государственного управления. Сегодня Президент Владимир Путин ставит задачу обновления управленческого корпуса, и участие бойцов СВО в таких программах отвечает ключевому вызову времени: привнести в систему власти людей с доказанной способностью к ответственности, лидерству и командной работе.

Смоленский государственный университет, задействованный в реализации программы, вносит свой вклад в подготовку специалистов, которые будут не только обладать управленческими знаниями, но и иметь особый моральный капитал, востребованный в условиях новых вызовов. Это пример того, как региональная высшая школа интегрируется в государственные приоритеты — от укрепления кадрового суверенитета до поддержки тех, кто своим подвигом заслужил доверие общества.

Важно понимать: проект «Герои СВОего времени» — это не локальная инициатива, а задел на будущее всей страны. Он демонстрирует, что государство способно формировать управленческую элиту не только за счёт классических образовательных треков, но и через практику гражданской интеграции защитников Отечества в систему власти.

Ратуш Юрий Павлович

Студент СФ РАНХиГС, общественный деятель, эксперт, волонтёр.

Управленческий вопрос всегда был в России актуален!

Достаточно вспомнить работы великих писателей или картины талантливых режиссёров о бездействии органов власти и тяжёлой жизни простого народа..

Однако сегодня, в XXI веке, современная Россия выходит из того времени, когда был разрыв между “властью” и “народом”.

Благодаря программе “Герои СВОего времени. Смоленск” уже 26 участников Специальной Военной Операции приступят к обучению государственной службе.

Верно отметил Губернатор — «Бойцы, которые защищали страну на фронте, должны стать надёжной опорой для гражданских ведомств и организаций региона. Это задача, поставленная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным».

Считаю, что когда настоящий герой, воин России возвращается на Родину, ему уже известны те проблемы, те сложности, которые есть в нашем обществе, ведь так или иначе, он лицом к лицу столкнулся с ними, при выполнении боевых задач, и следовательно, имея “негативный” опыт, знает как решить те вопросы, на которые на данный момент нет ответа.

Только и исключительно при полной консолидации общества, при связи военных и гражданских, тыла и фронта, работников всех сфер общественной жизни — возможно построить Россию будущего!

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» ориентирована на подготовку управленцев из числа участников СВО для региональных и муниципальных предприятий Смоленской области, а также государственных и частных предприятий региона. Подобные программы созданы и в других регионах России, однако особенностью региональной программы является то, что её участниками могут стать и те ветераны СВО, которые не имеют высшего образования, в этом случае предусмотрены мероприятия по содействию получения ими высшего образования. Высшее образование часто является необходимым для занятия руководящих должностей в государственном секторе, и его отсутствие может быть формальным барьером для занятия этих должностей. При этом участники СВО при условии прохождения ими необходимой дополнительной подготовки могут обладать необходимым опытом и навыками для успешной работы на таких должностях, поэтому очень важно, что программа не “отсекает” автоматически таких претендентов на участие в конкурсе.

Главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий отметил, что «регионом проведена серьезная работа по подготовке к обучению ветеранов СВО. Видим, что есть большой запрос от бойцов на применение своих знаний и опыта в мирной жизни. Есть и запрос от региона на подготовку квалифицированных ответственных кадров. Все это станет возможным благодаря реализации проекта». Таким образом, региональная программа очень актуальна, поскольку представляет собой один из способов решения проблемы выбора дальнейшего жизненного пути для ветеранов СВО, а также является хорошим методом привлечения новых кадров — ответственных, опытных, инициативных.

Наставники программы призваны помочь участникам освоить новые профессии, а некоторые участники программы уже приступили к работе в муниципальных органах власти. Актуальным является вопрос ротации управленческих кадров и кооптации нового пополнения в местную управленческую команду. Как отметил Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво по итогам Единого дня голосования, “мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена”. Президент России также отметил, что участники боевых действий уже успешно вливаются в работу политических партий на всех уровнях власти. «Уверен, что они внесут свой позитивный вклад и на местах, и в центре, и в Государственной Думе, и в федеральных органах власти», — сказал Президент.

Таким образом, можно рассчитывать, что по мере приближения достижения целей СВО и возвращения участников СВО в свой регион ещё многие ветераны пополнят ряды участников программы «Герои СВОего времени. Смоленск», а затем войдут в ряды управленческой команды региона и муниципалитетов, послужат тому, чтобы управленческий корпус отвечал критериям порядочности, ответственности, ориентированности на службу народу.