Десногорский историко-краеведческий музей приглашает

22 сентября в городе Десногорске, в рамках празднования Дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, 80-летия атомной промышленности и проведения финального этапа проекта «Вечный огонь Победы», в Выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея (1-й микрорайон, ТЦ «Феникс») начнут свою работу художественные интерактивные выставки «Сёстры» и «Уголь земли Русской».

В феврале 2023 года на открытии Первого Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», учрежденного по поручению Президента РФ Владимира Путина, в Музее Победы впервые была показана выставка нескольких графических портретов участников Специальной военной операции, героев фильма «Отважные» режиссёра Олеси Шигиной. Это и стало моментом зарождения народного движения по созданию художественного образа защитников Отечества.

«Критерии нашего конкурса – выполнение портретов мягкими материалами. Я выбрала уголь. Донбасс и уголь – понятия-символы, фундамент нашего будущего», говорит одна из организаторов выставки Виринея Шигина.

Проект «Уголь земли Русской» был представлен в 2024 году на ВДНХ на выставке-форуме «Россия» во время фестиваля «Кино на службе Отечеству», который открыл первый заместитель Администрации президента Сергей Кириенко. В 2024 году в Музее современной истории России культурным событием года стала мультимедийная экспозиция «Уголь земли Русской: По окопам переднего края», где были представлены не только портретные художественные работы, но и личные вещи героев СВО, уникальные кадры, стихи, рассказы с фронта. Работы выставки-конкурса также были презентованы в Общественной Палате РФ, культурном пространстве Сеченовского университета, Музее военно-воздушных сил России и в более, чем 200 учебных заведениях высшего и среднего образования, в школах и лицеях.

Выставка «Сёстры» объединяет в себе сакральный собирательный образ Родины-матери, которая напутствует своих сыновей, стоящих на первой линии обороны.

Мать, сестра, супруга — всегда ждёт своих близких, даже если «встреча возможна только на Небесах».

С портретов на нас смотрят хранители России — мамы, сёстры, их сыновья разных вероисповеданий и национальностей, объединённые любовью к нашей большой стране. В их числе те, кто не дрогнув в самый суровый час испытаний, отдал самое дорогое за наше с вами будущее – свою жизнь «за други своя».

«Через образ матери раскрывается образ наших защитников. Потому что именно мать вкладывает первые зерна в воспитание того самого русского характера, который невозможно сломить, – уверена идейный вдохновитель выставки, руководитель проекта «Уголь земли Русской» Виринея Шигина.

В экспозицию произведения искусства соседствуют с военной формой российских солдат, дронами и осколками пораженных машин. Трогает сердце инсталляция «СВОй китель душу греет», а Веру укрепляет древняя икона Богородицы «Неопалимая Купина», чудом спасенная из-под обломков храма, уничтоженного на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Лик иконы буквально мелькнул перед проходящим мимо бойцом, который, рискуя жизнью, достал ее из-под обрушившихся стен.

«Это икона стала олицетворением духовного подъёма, – рассказывает иерей Храма Святой Великомученицы Варвары отец Олег. – Мы её возили на место боевого соприкосновения, где тысячи солдат и офицеров, после боевых заданий приходили: преклонялись, целовали и молились».

На центральном полотне выставки «Сёстры» — «Повенчанные с войной», зритель может увидеть крепкую связь разных поколений, которые объединяют идеи Служения и Подвига, подвижничества и жертвенности во имя Любви и Победы.

Куратором выставки выступает фронтовая художница Виринея Шигина. Она является основателем и руководителем движения «Уголь земли Русской», цель которого — формирование современного образа воина, призванного на защиту Отечества в ходе специальной военной операции.

Проект художественных интерактивных выставок «Сёстры» и «Уголь земли Русской» реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.