Защитите свой аккаунт МАХ: подключите двойную проверку входа

Смолянам, которые пользуются мессенджером МАХ, стала доступна двухфакторная аутентификация.
Что такое двухфакторная аутентификация?
Это дополнительный уровень защиты вашего аккаунта. Теперь для входа в систему потребуется не только пароль, но и подтверждение через второй фактор безопасности.
Как настроить? Всё очень просто:
Установите последнюю версию приложения МАХ.
Перейдите в раздел «Приватность» в своём профиле.
Включите функцию и создайте дополнительный пароль.
Дополнительно можно оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля.
Новым пользователям система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Отключить второй фактор можно позже в настройках приватности.
