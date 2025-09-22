Защитите свой аккаунт МАХ: подключите двойную проверку входа

Смолянам, которые пользуются мессенджером МАХ, стала доступна двухфакторная аутентификация.

Что такое двухфакторная аутентификация?

Это дополнительный уровень защиты вашего аккаунта. Теперь для входа в систему потребуется не только пароль, но и подтверждение через второй фактор безопасности.

Как настроить? Всё очень просто:

Установите последнюю версию приложения МАХ.

Перейдите в раздел «Приватность» в своём профиле.

Включите функцию и создайте дополнительный пароль.

Дополнительно можно оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля.

Новым пользователям система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Отключить второй фактор можно позже в настройках приватности.

