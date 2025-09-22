Итоги рабочей недели Губернатора Смоленской области

Итоги приемной кампании

Губернатор Василий Анохин провел совещание с главами муниципальных образований, посвящённое распределению выпускников 9-х и 11-х классов. Почти 8 тысяч ребят стали студентами средних и высших учебных заведений. Ряд колледжей и техникумов продолжает набор студентов до 25 ноября. Это важно для ребят, которые решат поступать на программы СПО после пересдачи госэкзаменов.

«Мы наблюдаем за успехами наших ребят, так как заинтересованы, чтобы молодые люди после учебы пришли работать на наши предприятия и в учреждения. В этой работе активно участвуют главы муниципальных образований. Обсудили с ними результаты приемной кампании в образовательные учреждения. Постоянно совершенствуем меры поддержки студентов, в том числе целевиков. С 1 сентября повысили стипендии. Поручил главам активно работать с будущими профессионалами и молодыми специалистами. Необходимо заботиться о том, чтобы жить и работать в наших муниципалитетах им было комфортно и интересно», — сказал Василий Анохин.

Развитие электросетевого комплекса региона

Глава региона Василий Анохин встретился с генеральным директором компании «Россети-Центр» Борисом Борисовичем Эбзеевым. Обсуждалось выполнение ранее достигнутых договоренностей и планы дальнейшего развития электросетевого комплекса нашего региона. В приоритете – технологическое присоединение строящихся или обновляемых объектов и повышение надёжности электроснабжения в области, особенно в зимний период. Сейчас энергетики уже завершают расчистку просек, капитальный ремонт энергообъектов и формируют аварийный запас.

«Сейчас энергетики завершают комплекс профилактических мероприятий: работы по расчистке просек под линиями электропередачи, капитальный ремонт энергообъектов, формирование аварийного запаса», — отметил Губернатор.

В диалоге с молодежью

Губернатор Василий Анохин и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Алексей Геннадьевич Комиссаров встретились со студентами смоленского филиала вуза и осмотрели здание, в которое планирует переехать филиал в следующем году. Сейчас в учреждении обучаются более 2-х тысяч ребят, которые в будущем придут работать в органы власти, правопорядка и другие сферы. Говорили о развитии сферы образования и поддержке студентов, чему мы уделяем большое внимание, а также о цифровых технологиях, спорте и молодежных инициативах.

«Герои СВОего времени. Смоленск» — надежная опора и на гражданке

Также на совещании с ректором Президентской академии обсуждалась

реализация региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск», которая является продолжением федерального проекта «Время героев». Она направлена на подготовку управленцев из числа участников специальной военной операции. Алексей Геннадьевич отметил высокий уровень организации программы в Смоленской области.

В октябре начнется обучение курсантов. В числе преподавателей – сотрудники Высшей школы экономики, филиала Президентской академии, СмолГУ и регионального Правительства.

«Бойцы, которые защищали страну на фронте, должны стать надежной опорой для гражданских ведомств и организаций региона. Это задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул Василий Анохин.

В центре внимания – ЖКХ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в 10-ом Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства, который проходил в Москве под эгидой Минстроя России. Глава региона представилопыт региона по реализации программ модернизации объектов ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов, расселения аварийного жилья. В прошлом году в Смоленской области заменили 203 лифта. Работы по капремонту проведеныв 570 домах.

«Удалось достигнуть положительных изменений по ряду направлений. За 2 года в регионе введено 215 километров новых инженерных сетей. В этом году мы завершим расселение всего аварийного фонда, который был признан таковым до 2017 года. В ближайшие пять лет планируем переселить еще более 1,3 тыс. человек. Не допускать увеличения аварийного жилья – задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил Василий Анохин.

Подготовка молодых архитекторов

В Москве состоялось подписание трехстороннего соглашения о реализации сетевой программы о сотрудничестве по подготовке специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников архитектуры. Подписи поставили Губернатор Смоленской области Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий Олегович Швидковский и ректор Смоленского государственного университета Михаил Николаевич Артеменков.Обучение будет организовано в Смоленске — часть занятий будут проходить очно, часть — онлайн. В СмолГУ планируется выделить 25 бюджетных мест.

«У Смоленщины богатая многовековая история. Сегодня благодаря федеральной поддержке в регионе активно ведется работа по восстановлению памятников культуры. Совместно с МАРХИ подготовим молодых профессионалов, которые внесут свой вклад в развитие архитектурной отрасли и сохранение уникального наследия региона», — сказал Василий Анохин.

Возрождение профилактория

Глава региона Василий Анохин провел переговоры с основателем российской инвестиционной компании АФК «Система» Владимиром Петровичем Евтушенковым и руководством компании. Стороны обсудили реконструкцию всесезонного туристического комплекса в поселке Пржевальское Демидовского округа. В этот проект компания готова инвестировать более 2 млрд рублей.

«Санаторий, расположенный в 120 км от Смоленска на берегу живописного озера Сапшо, станет основой для создания современного всесезонного гостиничного комплекса с центром здоровья и уникальными оздоровительными программами.В настоящее время совместно с инвестором разрабатываем дорожную карту для возрождения профилактория», — подчеркнул глава региона.

Татьяна Напреева