О проведении Всероссийской «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сообщает о проведении в период с 22 сентября 2025 по 3 октября 2025года Всероссийской «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Консультирование граждан будет осуществляться специалистами Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Смоленской области и специалисты Консультационного центра ответят на вопросы, касающиеся информации о том, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, правила ношения маски, рекомендации по обращению за медицинской помощью, рекомендации для родителей.

Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Смоленской области будут проводиться в соответствии с режимом работы:

понедельник – четверг: 09.00 – 18.00; пятница и предпраздничные дни: 09.00 – 16.45:

–8 800 100 90 50 – «горячая линия»;

–8 4812 30 47 96,8 4812 30 47 98– отдел эпидемиологического надзора;

–8 4812 64 60 26 – консультационный центр ФБУЗ.

Телефоны территориальных отделов Управления размещены на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (http://67.rospotrebnadzor.ru/about/structure/divisions/).