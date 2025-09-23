Смоляне принимают участие во всероссийской премии «25 легендарных фермеров»

С 15 по 30 сентября проходит народное онлайн-голосование в рамках всероссийской премии «25 легендарных фермеров». За звание лучших в агробизнесе страны борются два представителя Смоленской области.

В эти дни по всей России выбирают 25 легендарных фермеров в семи различных номинациях: «Фермерская династия», «Женщина в агробизнесе», «Крутой поворот», «Агротуры», «Фермер года», «Агроблогер», «Инновации на ферме».

Так, в номинации «Крутой поворот» соревнуются основатели фермерских предприятий, которые пришли в сельское хозяйство из совершенно другой сферы деятельности и достигли значительных успехов.

Среди них Светлана Авдеева – предпринимательница, оставившая шумную Москву ради жизни в небольшом селе Васильевское Сафоновского округа. Здесь, вдали от городской суеты, она нашла свое призвание в ведении личного подсобного хозяйства, которое она назвала «Сафоновская курочка». Уже более трех лет она успешно занимается птицеводством, специализируясь на разведении декоративных, редких и экзотических пород.

К 2025 году в хозяйстве собрана коллекция из более чем 15 пород птицы. Это разнообразие послужило основой для создания уникального питомника, деятельность которого направлена на разведение птицы яичного, мясо-яичного и декоративного направлений. Кроме того, хозяйство занимается глубокой переработкой мяса птицы.

Сегодня молодняк сельскохозяйственной птицы и инкубационное яйцо от «Сафоновской курочки» пользуются спросом не только в Сафоновском округе Смоленской области, но и далеко за пределами региона.

Еще один номинант — Геннадий Струков, который несколько лет успешно занимается выращиванием картофеля в Смоленском округе. Проработав более 15 лет в строительстве, сейчас он активно осваивает новый для себя вид деятельности и стремится выращивать высококачественный продукт. В 2024 году он перешел от личного подсобного хозяйства к индивидуальному предпринимательству и получил грант «Агростартап».Геннадий стремится к постоянному развитию. В 2024 году он поступил в Смоленскую государственную сельскохозяйственную академию, а уже в следующем году — стал победителем конкурса «Мой Первый Старт» от «МойБизнес» в номинации «Сельское хозяйство».

«Фермерский труд – особенный, сельхозпредпринимателям нужно уметь разбираться как в тонкостях аграрных вопросов, так и в экономике, бизнесе, рассчитывая собственные силы и ресурсы.Участие в престижной всероссийской премии — это не только личное достижение аграриев и фермеров, но и возможность заявить о Смоленской области на федеральном уровне как о территории, где действуют всевозможные меры поддержки агробизнеса и создаются все условия для развития предпринимательства в сельском хозяйстве. Давайте поддержим смолян в этом конкурсе», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Чтобы проголосовать за смоленских участников необходимо зайти на сайт legendarnye-fermery.kp.ru, выбрать соответствующую номинацию, найти в списке смолян («Сафоновская курочка», «Картошка из Архиповки»), авторизоваться через социальную сеть и отдать свой голос.Стоит отметить, что Светлана Авдеева принимает участие сразу в двух номинациях: «Крутой поворот» и «Женщина в агробизнесе».

Пресс-служба Правительства Смоленской области