В России подвели итоги прошедшего Единого дня голосования

В прошедшем едином дне голосования приняли участие 26 миллионов россиян. На избирательных участках присутствовало почти 150 тысяч наблюдателей, выборы прошли при высокой явке избирателей (в среднем по стране 47%) и без нарушений.

Итоги единого дня голосования можно назвать «неформальным референдумом о доверии политике Президента», поскольку все поддержанные им кандидаты — действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности — победили в первом туре с убедительными результатами.

«Единая Россия» стала безусловным лидером прошедшей избирательной кампании. 21 избранный глава региона — выдвинуты или поддержаны партией.

В 11 выборах в законодательные собрания: ЛДПР заняла вторые места в 7 из 11 регионов, закрепив за собой статус второй политической силы в России. Партия «Новые люди» проходит в 8 региональных парламентов.

По мнению федеральных экспертов, архитектура избирательной кампании 2026 года выглядит предопределённой: безоговорочное лидерство «Единой России», борьба за второе место между КПРФ и ЛДПР, а также конкуренция в третьем эшелоне между СР – ЗП и «Новыми людьми» при завершении списка «Партией пенсионеров».





Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Итоги Единого дня голосования в России подтвердили высокий уровень доверия к избирательной системе. На Смоленщине это особенно заметно: явка на выборах в городской Совет VII созыва превысила 35%, что для муниципального уровня является серьёзным показателем вовлечённости граждан. Более половины смолян поддержали кандидатов «Единой России», а 19 из 20 мандатов в округах были выиграны представителями партии.

Впервые в Смоленске была применена система дистанционного электронного голосования. Это важный шаг вперёд, повышающий удобство участия в выборах, расширяющий доступность для разных категорий избирателей и открывающий возможности для технологической модернизации избирательного процесса.

Очевидно, что в будущем именно сочетание традиционного голосования и ДЭГ станет стандартом, усиливающим прозрачность и укрепляющим доверие граждан к выборам. Для Смоленска такой опыт особенно ценен, поскольку он закладывает основу для дальнейшего внедрения современных инструментов в региональную избирательную практику.

Ратуш Юрий Павлович

Студент СФ РАНХиГС, общественный деятель, эксперт, волонтёр.

ЕДГ-2025 — показатель качества нашей избирательной системы!

Ни одна страна в мире не может показать такой же уровень прозрачности и открытости на выборах. Поэтому в очередной раз отмечу, что у нас одно из самых демократических государств на данный исторический и политический период.

Что же касается архитектуры избирательной компании, то отмечу, что участвуя в избирательном процессе, совместно с коллегами ( экзитпулл, наблюдателями, участниками общественных движений, волонтерских организаций и пр.) у нас сформировалась своя градация, а именно: граждане среднего возраста чаще выбирали партию “Единая Россия”, граждане постарше отдавали одинаковое предпочтение “КПРФ и Партии Пенсионеров”, а граждане в возрасте до 30 разделили свой выбор в равных долях между “ЛДПР” и “Новыми Людьми”, поэтому сказать точно о “статусе второй партии” будет сложно, ввиду необъективности выборки, ведь здесь встает вопрос — “ вторая партия по мнению людей ДО 30, или ОТ 60 лет?”

Тем не менее, такое разнообразие партий, подходов и методов к мониторингу системы выборов показывает всему мировому сообществу о способности России, её народу, самостоятельно определять свои цели, свой путь и суверенитет!