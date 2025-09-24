В Смоленске начинается работа по проектированию объектов межвузовского кампуса «Гагарин»

Делегация Смоленской области приняла участие в стратегической сессии, посвященной реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятие прошло на базе Московского государственного строительного университета.

В состав делегации вошли представители Правительства Смоленской области в сферах образования и цифрового развития, а также Смоленского государственного университета.

В рамках сессии обсуждались вопросы проектирования, строительства и эксплуатации кампусов с учетом требований цифровизации, применения цифровых двойников. Практический опыт цифровых решений был представлен успешными примерами кампусов Перми, Нижнего Новгорода, Новосибирска, МГТУ им. Н.Э. Баумана, что поможет учесть необходимые цифровые параметры на этапе проектирования объектов кампуса «Гагарин» в Смоленске.

Отметим, что в рамках первой очереди предусмотрено строительство учебно-административного корпуса, лабораторного и учебно-производственного корпусов, корпуса креативных индустрий, а также реконструкция общежития для преподавателей. В студенческом городке будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать научные проекты.

Напомним, что в ходе рабочей встречи Президента страны Владимира Владимировича Путина и Губернатора Смоленской области Василия Анохина шла речь о реализации проектапо строительству межвузовского кампуса. Также глава региона доложил президенту о том, что у смоленской молодежи есть уникальная возможность на базе СмолГУ получить образование в ведущих вузах Москвы. Это стало возможным благодаря разработке и учреждению специальных сетевых программ с ключевыми ведущими высшими учебными заведениями страны. Программа двух дипломов запущена совместно с МАИ, Высшей школой экономики и МГТУ имени Баумана.

Пресс-служба Правительства Смоленской области