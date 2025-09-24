На этой неделе Смоленская область отмечает значимые исторические события: 1162-летие со дня основания Смоленска и 82-ю годовщину освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков

25 сентября мы с гордостью вспоминаем подвиг наших предков, сорвавших гитлеровский план молниеносного захвата Москвы.

В областной столице будут проходить памятные и торжественные мероприятия – концерты, театральные постановки, интерактивные программы.

С 26 по 27 сентября в Смоленске пройдут Дни культуры Республики Беларусь. Акция напомнит о дружбе наших народов, общей истории и ценностях. Смолян и гостей города ждут кинопоказы сразу на трех площадках, а также праздничная программа с участием заслуженных белорусских артистов.

Праздничная неделя завершится концертом рок-группы «Зверобой» 27 сентября в 20:30. В 22:00 небо Смоленска озарят залпы салюта.

«Приглашаю присоединиться взрослых и детей, жителей и гостей Смоленской области», – обратился к смолянам и гостям региона Губернатор Василий Анохин.

Подробнее о мероприятиях — в афише