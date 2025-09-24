Объявлен приём заявок на национальную премию «МедиаПоле»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило старт Национальной премии «МедиаПоле».

К участию приглашаются граждане Российской Федерации от 18 лет: блогеры, студенты, молодые авторы и журналисты, создающие медиаконтент о жизни на сельских территориях в России и об их развитии.

Основные цели Премии — выявление и поддержка авторов медиаконтента, создающих материалы о жизни на загородных территориях России, а также вовлечение молодежи в создание качественных медийных проектов.

Прием заявок осуществляется до 17 октября 2025 года на официальном сайте Премии медиаполе.рф.

С положением о проведении Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия» (МедиаПоле) можно ознакомиться по ссылке clck.ru/3PP4dJ

Авторы 100 лучших проектов в конце ноября отправятся в Москву, где примут участие в двухдневной деловой программе, познакомятся с известными блогерами и экспертами отрасли, а также посетят лучшие медиацентры страны.

Финалисты получают дипломы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Победители дополнительно награждаются памятными призами и сертификатами на дальнейшее медиапродвижение своих проектов.

Призовой фонд Конкурса составляет 4 500 000 рублей.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».