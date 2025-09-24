Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2025»

Награждение победителей и призёров смотра-конкурса прошло в стенах Смоленской государственной сельскохозяйственной академии – кузнице кадров для аграрного сектора региона. Именно здесь закладывается фундамент для будущих поколений, которые продолжат традиции и достигнут новых высот в аграрном секторе страны.

Со словами благодарности за неустанный труд, который приносит плоды и вдохновляет окружающих, к участникам конкурса обратились заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области Елена Романенко и председатель Смоленского областного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Виталий Вовченко. Они вручили победителям и призёрам смотра-конкурса «Ветеранское подворье» заслуженные награды – дипломы, премии, ценные подарки.

Победителем 13-го ежегодого областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» в номинации «Лучшее подворье по благоустройству» признана Антонина Ивановна Савичева из деревни Пушкино. У этой женщины не только личное подворье находится в образцовом состоянии. Она на протяжении многих лет обихаживает территорию у дороги, украшая цветами и декоративными композициями. На этом месте любят устраивать фотосессии жители и гости деревни Пушкино.

Призёром смотра-конкурса в номинации «Во саду ли, в огороде» стала Виктория Евгеньевна Бондур из деревни Дроздово, чья усадьба также воплощает гармонию природы и человеческого труда.

Поздравляем этих тружениц и желаем им здоровья, хороших урожаев, долгих лет жизни, воспитания любви к земле у детей и внуков!

Фото из группы «ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА» ВК