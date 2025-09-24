Почта России посвятила марки уроженцу Смоленской области авиаконструктору Семёну Лавочкину

В почтовое обращение вышли пять марок, посвящённых 125-летию со дня рождения инженера, авиаконструктора Семёна Лавочкина.

На почтовых марках изображены наиболее значимые изобретения С. А. Лавочкина: самолёты-истребители Ла-7 и Ла-15; ракеты ЗУР 205 и «Буря», беспилотный самолёт-мишень Ла-17Р; на купоне – портрет С. А. Лавочкина, схема самолёта Ла-5, факсимиле авиаконструктора; на полях – логотип АО «НПО им. С. А. Лавочкина», самолёты Ла-250, Ла-7, ЗУР 205, Ла-17, Ла-15.

***

Семён Алексеевич Лавочкин (1900 – 1960) – советский инженер, авиаконструктор, генерал-майор инженерно-авиационной службы, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат четырёх Сталинских премий.

Родился 11 сентября 1900 года в городе Смоленске. Окончил Московское высшее техническое училище, получил квалификацию инженера-аэромеханика.

Был одним из инициаторов и участников создания советского современного самолёта-истребителя ЛаГГ-3. В 1939 году получил служебное звание — главный конструктор по самолётостроению. Ряд последующих моделей этого самолёта — Ла-5, Ла-7 и различные их модификации, созданные уже в ОКБ-21 под руководством С .А. Лавочкина, показали высокие боевые качества и сыграли важную роль в ходе Великой Отечественной войны.

В октябре 1945 года назначен начальником ОКБ-301 (ныне АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина»). После войны работал над созданием реактивных самолётов. В 1954 году начал работу над межконтинентальной сверхзвуковой крылатой ракетой «Буря». Принимал активное участие в разработке зенитно-ракетной системы С-25 («Беркут»).

В 1956 году присвоено служебное звание — генеральный конструктор по самолётостроению.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Имя Семёна Алексеевича Лавочкина занимает особое место в отечественной истории науки и техники. Родившийся в Смоленске, он стал одним из ключевых конструкторов, чьи разработки определили облик советской авиации времён Великой Отечественной войны и заложили основу будущих космических и ракетных программ страны. Сегодня выпуск памятных почтовых марок не только увековечивает память о легендарном инженере, но и подчёркивает преемственность отечественной инженерной школы.

Важно, что для Смоленщины фигура Лавочкина — это ещё и часть региональной идентичности. Наш земляк внёс вклад, значимость которого выходит далеко за рамки авиации: он был причастен к становлению оборонного щита страны и развитию научно-технического потенциала СССР. В год его 125-летия это становится поводом ещё раз напомнить молодому поколению о роли смолян в истории России, о том, что регион способен рождать людей мирового масштаба.

Такие примеры биографий являются мощным инструментом воспитания и патриотического образования. Через фигуру Лавочкина школьники и студенты могут увидеть, как профессиональная преданность и техническое творчество соединяются с личной ответственностью перед Родиной.

Ратуш Юрий Павлович

Студент СФ РАНХиГС, общественный деятель, эксперт, волонтёр.

Сохраняя память, сохраням наследие!

Вклад Семёна Алексеевича в развитие авиапромышленности неоценим. Приятно осознавать, что государство помнит своих героев, особенно наших смолян — как военных, политических, так и героев трудового фронта.

Уверен, что в дальнейшем появятся ещё большее колличество памятных почтовых марок и другим знаменитым смолянам!

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Выпуск почтовых марок, посвящённых выдающимся нашим достойным землякам, является хорошим способм популяризации их научного и творческого наследия, донести народным массам в наглядной форме их достижения и прорывы, прославившие родной край и Отечество. Коллекционирование почтовых марок интересно филателистам и посткроссерам, но и обычные люди, отправляющие письмо, например, в какую-либо организацию, обратят внимание на интересную почтовую марку, посвящённую знаменитому соотечественнику и захотят больше узнать о его достижениях.

Смоляне могут по праву гордиться достижениями своего земляка Семёна Алексеевича Лавочкина, внёсшего большой вклад в советское авиастроение. Почтовые марки послужат популяризации наследия Лавочкина. В Смоленске есть улица Лавочкина, бюст Лавочкина, но можно подумать и дополнительных мероприятиях по увековечиванию его памяти. А современные авиаконструкторы должны равняться на достижения Семёна Алексеевича Лавочкина; проблема замещения иностранных самолётов отечественными и выпуска деталей для самолётов является очень актуальной. Импортозамещение в отрасли давно назрело. И именно современные последователи Лавочкина могли бы предложить разработку новых модификаций самолётов, которые можно было бы производить по типовым моделям в значительных количествах и по разумной цене, что помогло бы вдохнуть новую жизнь в российское самолётостроение.